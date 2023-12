Phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông Hồng sau cuộc hẹn với "bạn gái online", gia đình đau đớn mong làm rõ nguyên nhân

Ngày 27/12, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Huy Hùng (quê Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, gia đình đã lo hậu sự cho người em trai của mình Nguyễn Việt U. (21 tuổi) - nạn nhân mới được phát hiện trên sông Hồng.

Gia đình đã lo xong thủ tục cuối cùng cho nạn nhân

Mất tích sau khi gặp "bạn gái online"

Kể lại diễn biến vụ việc, anh Nguyễn Xuân Linh (người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân) cho biết, khoảng 17h, ngày 14/12, U. nói với anh rằng đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn.

"Tôi hỏi em đi với bạn nam hay nữ, U. nói là bạn nam. Đến khoảng 21h24, U. nhắn tin lại 'chuyển tiền anh ơi', không thấy tôi trả lời, sau đó 4 phút, Uyên gọi qua zalo bảo 'anh chuyển tiền cho em để em chuyển tiền cho Shipper'". Sau đó tôi chuyển cho U. 30 triệu đồng", anh Linh kể.

Theo anh Linh, đến khoảng 23h cùng ngày không thấy U. nên gọi điện thoại thì không có tín hiệu. Linh tính có chuyện chẳng lành, hôm sau, anh Linh gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng máy của nạn nhân đều thuê bao.

"Đến tối, tôi mở máy tính ở phòng trọ của U. đang sử dụng và truy cập vào Facebook của U. đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem U. có nhắn tin với ai và đi đâu không thì có thấy U. nhắn tin qua lại với một tài khoản facebook tên là 'An Yêuu' .Trong đoạn hội thoại là cuộc trò chuyện tình tứ trai gái, hẹn hò; bạn 'An Yêuu' này có hẹn U. gửi kèm vị trí để U. đi tới đó".

Tài khoản trong mục hẹn hò trên facebook và cuộc giao dịch với nạn nhân. "Rất nhiều người đã từng bị tài khoản này dụ dỗ kết bạn", gia đình nạn nhân cho biết sau khi tìm hiểu.

Anh Linh cho biết thêm, nội dung cuộc trò chuyện giữa U. và 'An Yêuu' thể hiện nạn nhân đã đến vị trí mà "An Yêuu" hẹn. U. có nhìn thấy "An Yêuu" và một nhóm bạn rất đông người. "U. nhắn tin cho 'An Yêuu' hỏi 'sao mà đông người thế' thì 'An Yêuu' có nhắn lại 'đây là bạn hết ý mà không phải ngại đâu' là hết", anh Linh thuật lại cuộc trò chuyện của U. trong phần hẹn hò trên Facebook.

Tiếp đến, anh Linh dùng chính tài khoản Facebook của U. gọi cho "An Yêuu" thì bạn này không nghe máy.

"Sau đó một lúc thì 'An Yêuu' có nhắn tin lại hỏi 'sao thế bạn?' thì tôi nhắn tin lại 'anh là người nhà của U. anh thấy em là người nhắn tin cuối cùng với U., em có biết U. đang ở đâu không báo cho anh biết với?'. Tuy nhiên, một lúc sau tài khoản 'An Yêuu' này xóa hết tin nhắn giữa U. và 'An Yêuu' đã nói chuyện trước đó", anh Linh kể.

Theo anh Linh, sau sự việc trên, anh nhắn tin hỏi nhóm bạn của U. về tài khoản "An Yêuu", thì có một bạn cho biết cũng từng được tài khoản này nhắn tin hẹn hò, tình tứ và cũng gửi vị trí tương tự ở khu vực Yên Phong, Bắc Ninh. Tuy nhiên bạn này đã không tới gặp.

Thi thể trên sông Hồng

Theo anh Linh, sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn tin trùng lặp về cuộc hẹn hò qua mạng có các tình huống nghi vấn đây là trò lừa đảo, người bạn cùng phòng gọi điện ngay cho anh trai nạn nhân để báo sự việc.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân trên sông

Anh trai nạn nhân cho biết, nhận được tin báo, chiều 17/12, anh Hùng cùng gia đình lập tức nhờ bạn của U. dẫn đến theo địa chỉ định vị là một nhà nghỉ thuộc khu vực Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh.

Gia đình nạn nhân đặt vấn đề xin check camera nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý, sau đó mọi người đến trình báo công an huyện Yên Phong.

Đồng thời, ngày hôm sau gia đình cũng trình báo công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, nơi nạn nhân tạm trú), thì được hướng dẫn trực tiếp lên phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Theo anh Hùng, đến khoảng 17h ngày 18/12, anh gọi vào số điện thoại của U. thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy, họ nói có một người vớt được xác U. chỗ cầu Nhật Tân.

"Gia đình lập tức đến đó để xác minh đúng là em trai tôi. Qua trao đổi với người vớt được U., thì họ có nói khi kiểm tra trên người Uyên có cái sim được gói vào trong một tờ giấy bạc, bên trong tờ giấy đó có ghi một số điện thoại, người đó liên hệ thử cho số điện thoại ấy thì đầu dây bên kia là một người con trai nghe máy và nói 'tôi ở dưới Hải Phòng, đây không phải người nhà của tôi'. Người vớt xác tiếp tục gọi lại nhiều lần vào số điện thoại đó thì họ không nghe máy".

Anh Hùng cho biết, sau đó gia đình cùng người vớt được xác nạn nhân đã đến cơ quan công an phường Nhật Tân trình báo, làm khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan và sau đó gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng. Anh Hùng xót xa nói về sự ra đi bí ẩn của em trai, mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ và cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng mạng khi kết bạn qua hẹn hò.

Hẹn hò qua mạng - cái bẫy vô hình Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho biết, dụ dỗ hẹn hò qua mạng là hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy do đối tượng lừa đảo sử dụng các cụm từ gây tò mò như Tình một đêm, Hẹn hò... Việc lừa đảo này hướng tới mục đích là dụ dỗ người dùng truy cập đường link lừa đảo, lấy các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Sau đó kẻ lừa đảo sẽ truy cập vào tài khoản và chiếm đoạt tài sản của người khai báo thông tin. Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo trên các ứng dụng hẹn hò online là tạo lập các tài khoản với thông tin giả mạo. Những kẻ lừa đảo này sẽ tìm cách làm quen với nạn nhân được xem là tiềm năng và dụ dỗ họ vào "bẫy". Các ứng dụng hẹn hò online luôn mời chào, gợi mở hoạt động tình ái, dịch vụ tình ái bằng hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, sexy kèm theo đường link đăng ký. Chỉ bằng lời dẫn dụ gợi tình, nhạy cảm khiến nhiều người tò mò và truy cập vào đường link cho sẵn. Sau khi bị dẫn dụ vào mê hồn trận, các link này ép người dùng đăng ký tài khoản hoặc tải app về. Khi người dùng làm theo, thì kẻ lừa đảo đưa ra các chiêu trò như nạp tiền để đầu tư, cờ bạc bịp, mua hàng đa cấp, gặp mặt trực tiếp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. "Hiện nay các ứng dụng hẹn hò được xem là mảnh đất màu mỡ cho các loại hình tội phạm hoạt động, buộc người sử dụng những ứng dụng này phải xác định tâm thế tự sàng lọc, chủ động trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để hạn chế những rủi ro ngoài ý muốn.

Người dùng khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online phải luôn đề cao cảnh giác và không vội cung cấp thông tin cá nhân của mình, không tham gia vào các chương trình hẹn hò online tự phát, không rõ tổ chức hay người đại diện. Cảnh giác với những ứng dụng hay dịch vụ kiếm tiền hoa hồng bằng cách nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của người khác. Không vào những đường link lạ, không rõ nguồn gốc. Không cung cấp các loại giấy tờ cá nhân, số tài khoản, số điện thoại... cho những ứng dụng không có nguồn gốc rõ ràng", chuyên gia tội phạm học khuyến cáo.