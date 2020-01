Vụ phát hiện 9 bộ xương người dưới ao và trong nhà dân ở Tây Ninh: Chưa phát hiện dấu hiệu án mạng

Các bộ xương được công an tìm thấy. Ảnh: Minh Mẫn.

Ngày 11/1, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện 9 bộ hài cốt trong ao và nhà dân ở xã Phước Thạnh.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, lấy lời khai những người có liên quan, công an cho biết đến hiện tại vẫn chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu giết người.

Theo đó, khoảng 7h sáng 9/1, anh Đinh Văn Phong (ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) phát hiện dưới ao nuôi ba ba (đã bỏ trống, không còn nuôi) phía sau nhà anh có 2 bộ hài cốt trong túi vải đã bị đốt cháy nên báo công an. Nhận tin báo, Công an xã Phước Thạnh, Công an huyện Gò Dầu có mặt ghi nhận sự việc.

Sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với C09 Bộ Công an đến hiện trường, triển khai nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 bộ hài cốt đựng trong bao vải đã bị đốt cháy tại gốc cây cao su. Làm việc với những người có liên quan, công an tiếp tục thu giữ 7 bộ hài cốt trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN: 1957, cô của anh Phong).