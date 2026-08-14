Lực lượng chức năng làm việc với chủ phương tiện.

Liên quan đến vụ việc lái xe ô tô biển số 29A-647.XX, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành thuộc các phường Việt Trì, Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, theo Cục CSGT những lần vi phạm hệ thống đều xác định và lực lượng CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe có địa chỉ tại phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Cục CSGT cho biết, theo dữ liệu đăng ký xe thì chủ xe được xác định là người đứng tên trên đăng ký xe, và sẽ là người nhận thông báo vi phạm; có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ lái xe vi phạm.

Tuy nhiên, do xe đã qua mua bán, chuyển nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục thu hồi và cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định, nên những thông báo này đã rơi vào im lặng.

21 lỗi quá tốc độ trong một tháng

Theo Cục CSGT, chủ xe trên thực tế coi thường pháp luật khi điều khiển xe tham gia giao thông liên tiếp vi phạm. Cụ thể, trong tháng 7/2026, xe ô tô này đã bị camera ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ trên trục đường Nguyễn Tất Thành, tại khu vực gần đường Lê Lợi mới, ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên, Đồi Sơn Tinh và Cổng Thi hành án dân sự tỉnh, thuộc phường Vân Phú và Việt Trì.

Trong 21 lần vi phạm, có 15 trường hợp chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h, 4 trường hợp vượt trên 20-35 km/h và 2 trường hợp vượt từ 5 đến dưới 10 km/h. Các lỗi xuất hiện liên tục từ ngày 2-30/7, tập trung nhiều vào sáng sớm và cuối chiều, tối...

Cục CSGT thông tin, nhận thấy sự bất thường, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xác minh và nắm được chủ xe (theo đăng ký xe) đã bán phương tiện nhưng không thu hồi biển số, nhiều người mua bán tiếp theo cũng không thực hiện các quy định về chuyển chủ.

Công an làm việc với người vi phạm.

Ngày 12/8, qua biện pháp nghiệp vụ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác định chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ); đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với anh B. lực lượng CSGT còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm: Không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Lực lượng chức năng cho biết, tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474,6 triệu đồng.