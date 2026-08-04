Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn Hoa Hồng được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube.

Huấn nổi tiếng với những phát ngôn rao giảng đạo đức, đưa ra lời khuyên cho giới trẻ về cuộc sống và tình yêu. Một trong những phát ngôn được biết đến nhiều nhất của Bùi Xuân Huấn chính là câu: “Ở xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn…” . Huấn còn khuyên các bạn trẻ phải chịu khó học tập, tôn trọng tình anh em, triết lý trong kinh doanh và đặc biệt là phải tránh xa cờ bạc, ma túy.

Tuy nhiên trong thực tế đối tượng nhiều lần vi phạm pháp luật. Đặc biệt, chỉ trong năm 2020, Huấn Hoa Hồng từng 3 lần bị cơ quan chức năng xử phạt bởi nhiều tội danh khác nhau và bị bắt vì dùng ma túy.

Huấn được đưa vào trung tâm cai nghiện

Theo báo Bảo vệ pháp luật, đầu tháng 3/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an phường Lào Cai kiểm tra hành chính Khách sạn Kim Cương, thuộc tổ 1A phường Lào Cai phát hiện 2 đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Bùi Xuân Huấn và Lê Mạnh Đạt bị bắt hồi năm 2020 - Ảnh: CA Lào Cai

Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng nghỉ có 2 đối tượng gồm: Bùi Xuân Huấn, SN 1985, trú tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (còn gọi Huấn Hoa Hồng) và Lê Mạnh Đạt, SN 1985, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Qua kiểm tra ban đầu, 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy. Tổ công tác đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, qua kiểm tra nhanh, 2 đối tượng được xác định là dương tính với ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trả lời trên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Kim Tân cho biết, do Bùi Xuân Huấn dương tính với ma túy nên đơn vị đã lập hồ sơ và ra quyết định đưa đối tượng tới Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP Lào Cai (hay Trung tâm 06 TP Lào Cai).

Phạt 17,5 triệu vì xuất bản và bán sách không giấy phép

Tháng 7/2020, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn 15 triệu đồng đối với hành vi "đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản", báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Đồng thời, Bùi Xuân Huấn cũng bị phạt thêm 2,5 triệu đồng cho hành vi bán 2 cuốn sách nói trên khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như thu giữ do người vi phạm đã tự tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Huấn Hoa Hồng quảng cáo bán sách trên Fanpage - Ảnh: Facebook nhân vật

Trước đó từ ngày 16/6/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã làm việc với Huấn Hoa Hồng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc xuất bản, phát hành các cuốn sách Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kiếm tiền online.

Tại cơ quan công an, Bùi Xuân Huấn khai nhận nội dung sách là do cóp nhặt trên mạng xã hội, sau đó chỉnh sửa một số câu chữ rồi gắn tên “Nhà xuất bản SG” vào bìa trang sách, đăng bán công khai trên mạng xã hội với giá 799.000đ/bộ mà không thông qua các cấp.

Bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm công chức TP HCM

Ngày 20/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt Huấn 7,5 triệu đồng theo điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, theo VnExpress.

Theo xác minh, ngày 21/4, trong lúc dùng Facebook cá nhân có tên Huấn Hoa Hồng phát trực tiếp bán hàng, Huấn nói với những người đang xem rằng "mày có tiền để mà chơi không mà nghiện. Tao nói cho mày nghe 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP HCM từng sử dụng ma tuý".

Huấn Hoa Hồng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cho hay khi triệu tập Huấn đã không cung cấp được bằng chứng về những gì mình nói. Hành vi của Huấn đã thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, vu khống cán bộ TP HCM và vi phạm Nghị định số 72 của Chính phủ về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng. Tuy nhiên hành vi của Huấn không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ qua Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử phạt hành chính.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng còn bị xác định đã quảng cáo cho game cờ bạc trong MV ca nhạc sau đó đăng tải trên kênh Youtube của một công ty giải trí. Công ty này đã bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng.

Huấn Hoa hồng lần thứ tư bị phạt

Tháng 11/2020, Bùi Xuân Huấn một lần nữa bị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông xử phạt 7,5 triệu đồng do làm giả bản tin Chuyển động 24h của VTV trên Facebook cá nhân.

Trước đó, ngày 23/10, trên tài khoản mạng xã hội, Huấn đăng video có tiêu đề "Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung" gắn logo VTV, sử dụng nội dung phóng sự của chương trình "Chuyển động 24h" song có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh Huấn đi làm từ thiện. Một ngày sau, Huấn gỡ video do bị tố cáo giả mạo.

Làm việc với nhà chức trách, Huấn khai video do một người hâm mộ gửi đến, Huấn không biết là video cắt ghép, chỉnh sửa nên đăng trên fanpage cá nhân.

(Tổng hợp)