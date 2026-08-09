Một ô tô bị ghi nhận gần 100 lỗi phạt nguội

Công an tỉnh Phú Thọ vừa công khai danh sách các phương tiện bị phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát trong tháng 7.

Trong danh sách phương tiện bị ghi nhận vi phạm qua camera tháng 7, ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội bị ghi nhận vi phạm tốc độ tới 21 lần trên các tuyến đường thuộc phường Việt Trì và phường Vân Phú.

Tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy xe ô tô này đã bị ghi nhận tổng cộng 96 lỗi phạt nguội, chủ yếu liên quan đến hành vi vi phạm tốc độ và đang ở trạng thái "chưa xử phạt".

Các vi phạm giao thông sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ứng dụng VNeTraffic hoặc được công an địa phương công bố theo từng tháng.