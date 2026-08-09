Grab bị phạt 1,36 tỷ đồng

Theo thông tin từ Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Grab (địa chỉ trụ sở tại Tòa nhà Mapletree Business Centre, số 1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh) với số tiền 1 tỷ 360 triệu đồng về các hành vi vi phạm:

1. Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của người tiêu dùng để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho bên thứ ba.

2. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

3. Không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

4. Không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá theo quy định.

5. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

6. Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Công ty, Công ty đã nhanh chóng khắc phục các hành vi vi phạm và đã thực hiện nộp phạt theo quy định.

Grab là một trong những nền tảng công nghệ cung cấp nhiều dịch vụ tại Việt Nam. Trong đó có các dịch vụ di chuyển như GrabCar, GrabBike; giao đồ ăn GrabFood; đi chợ, mua sắm GrabMart và giao hàng GrabExpress.