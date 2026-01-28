Ngày 27/1, liên quan đến vụ người phụ nữ có hành vi hành hạ người già trong quá trình chăm sóc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trương Thị Bắc (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Bắc khai gia đình nghèo nên không được học hành đầy đủ, sau ly hôn đã nhờ người thân nuôi con gái để đi làm thuê. Năm 2017, khi làm giúp việc ở Hà Nội, Bắc đã trộm cắp tài sản của gia chủ sau đó bị TAND quận Long Biên cũ tuyên 6 tháng tù treo, thử thách 6 tháng.

Đối tượng Trương Thị Bắc - Ảnh: Bộ Công an

Giữa tháng 11/2025, Bắc được thuê chăm sóc cụ bà Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tai biến, sức khỏe yếu, phải điều trị tại bệnh viện. Khi cụ bà xuất viện, Bắc vẫn tiếp tục công việc tại nhà riêng gia chủ tại ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Theo thỏa thuận, chị ta làm giúp việc toàn thời gian, phụ trách tắm rửa, nấu ăn, vệ sinh cá nhân, cho bà cụ bà ăn uống. Gia đình trả lương 11 triệu đồng một tháng, có lương tháng thứ 13, nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày và hỗ trợ thêm 600.000 đồng một tháng tiền ăn sáng.

Bắc khai không mâu thuẫn gì với gia chủ nhưng có quát mắng, đánh bà cụ khi "không phối hợp làm theo yêu cầu". Nếu cụ chối ăn, chị ta sẽ quát lớn, bắt phải ăn.

Ngày 6, 8 và 9/1, Bắc tát vào mặt, trán, bóp cổ, vặn đầu, kéo lê nạn nhân từ chỗ này sang chỗ khác.

Trước các hành vi này, tại cơ quan điều tra, Bắc bày tỏ ân hận, mong được xem xét khoan hồng.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà N.K.D (54 tuổi, con gái cụ N.) cho biết, cụ N. nhiều năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Qua lời giới thiệu của người giúp việc trong bệnh viện, gia đình bà D. gặp Bắc. Nhận thấy bà Bắc là người nhanh nhẹn, hòa nhã, nên gia đình đã thuê người này chăm sóc cụ N. tại nhà từ ngày 20/11/2025.

Đối tượng Bắc đánh đập cụ bà 82 tuổi

Ngày 10/1/2026, khi sang thăm mẹ, gia đình phát hiện cụ N. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, trên trán xuất hiện u cục, vùng mắt bị bầm tím. Khi được hỏi, bà Bắc cho rằng cụ bị ngã.

Nghi ngờ lời giải thích, gia đình bà D. kiểm tra lại camera và bàng hoàng phát hiện hình ảnh bà Bắc thường xuyên đánh đập cụ N. trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ N. Đặc biệt, khi được hỏi về việc bạo hành, cụ N. tỏ ra rất sợ hãi do thường xuyên bị đánh đập.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an Hà Nội đã làm việc với những người liên quan và đưa cụ bà đi giám định thương tích.

Kết luận sơ bộ giám định pháp y thương tích ngày 26/1/2026 của Trung tâm pháp y Hà Nội, Sở Y tế thành phố cho thấy bà H.T.N bị gãy mới xương sườn 2 bên phải và gãy cũ nhiều xương sườn 2 bên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khoảng 10 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ nhiều lần hành hạ, đánh đập người già ngồi xe lăn và không có khả năng tự vệ. Đoạn clip gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng lực lượng chức năng cẩn xử lý nghiêm đối tượng có hành vi hành hạ, đánh đập người yếu thế.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định.