Danh tính nữ giúp việc bạo hành cụ bà ngồi xe lăn ở Hà Nội

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (SN 1979, ở thôn 5, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hoá) về tội Hành hạ người khác theo Khoản 2 điều 140 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, các quyết định, lệnh nêu trên đã được VKS khu vực 3 TP Hà Nội phê chuẩn.

Trương Thị Bắc là nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ngồi xe lăn gây bức xúc dư luận.

Trương Thị Bắc tại cơ quan công an.

Ngày 26/1, mạng xã hội đưa hình ảnh cụ bà bị nguời giúp việc cố ý gây thương tích trong quá trình chăm sóc. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an phường Hai Bà Trưng xác định đây là vụ việc đã được gia đình anh Nguyễn Chính C. (SN 1980, phường Bạch Mai, Hà Nội) đến trình báo trước đó.

Theo trình báo của anh C., khi anh về thăm mẹ là Hoàng Thị N. (1944, ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng) bị tai biến không tự chăm sóc được bản thân, phát hiện bà N. bị bầm tím.

Qua kiểm tra camera, anh C. phát hiện trong ba ngày 6-8/1, Trương Thị Bắc (người giúp việc chăm sóc bà N.) có hành vi tát, quăng quật, ấn đầu bà N.

Hình ảnh nữ giúp việc bạo hành cụ bà ngồi trên xe lăn.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hai Bà Trưng đưa bà N. đi khám thương tích và mời Bắc đến cơ quan công an làm việc.

Đến 26/1, khi có kết quả giám định thương tích của bà N., Công an phường Hai Bà Trưng triệu tập Bắc đến để làm việc.tại