Phẫn nộ lời khai của nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi, ngồi xe lăn ở Hà Nội: “Tôi cứ tưởng như vậy là bình thường”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở thôn 5, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Theo cơ quan chức năng, Bắc là người đã bạo hành bà cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại trụ sở điều tra, Bắc thừa nhận việc dùng bạo lực khi được thuê chăm sóc bà N. tại nhà riêng của bà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, mặc dù biết rõ cụ bà 82 tuổi không thể đi lại, không minh mẫn, tỉnh táo, Bắc vẫn thường xuyên quát mắng, chửi bới khi bà không nghe lời trong lúc ăn, vệ sinh cá nhân... Bắc khai nhận, vào các ngày 6/1, 8/1 và 9/1/2026, bị can đã nhiều lần tát vào mặt bà N. khi cho bà cụ ăn và bóp cổ, kéo lê khi thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Bắc cho biết bản thân không có mâu thuẫn gì với bà N.

Báo pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Bắc tại cơ quan điều tra, nữ giúp việc khai nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự hối hận: "Tôi biết tôi sai hoàn toàn rồi". Bắc cho rằng bản thân sinh ra trong gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn, không được đi học, không biết viết. Khi trưởng thành, Bắc lấy chồng, sinh một con gái rồi ly hôn. Thời gian qua, Bắc gửi con cho bố mẹ ở quê nuôi để đi làm thuê kiếm sống.

Năm 2017, Bắc làm giúp việc cho một gia đình ở quận Long Biên (cũ) và đã trộm cắp tài sản của chủ nhà. Tháng 12/2017, Bắc bị TAND quận Long Biên (Hà Nội) xử phạt 8 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Bắc chăm sóc bà N từ ngày 29/11/2025. Người thân cho biết bà N từng bị đột quỵ, sức khỏe yếu và phải ngồi xe lăn. Các con thuê Bắc đến chăm sóc để bà có bạn tâm sự hằng ngày với mức lương 11 triệu đồng/tháng, có lương tháng 13 và nghỉ Tết 10 ngày. Ngoài ra, gia đình còn cho thêm tiền nhiều lần với mong muốn cụ được chăm sóc tử tế.

Tuy nhiên, ngày 10/1, anh Nguyễn C (con trai bà N) thăm mẹ thì phát hiện phần tai, mắt phải của bà bị thâm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Kiểm tra camera, anh C phát hiện nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà N.

Bắc khai: "Do bà N nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều do tôi phục vụ. Tôi quát mắng, chửi bới khi bà không nghe lời. Nếu bà không chịu ăn hoặc tự lấy tay cho thức ăn vào miệng, tôi dùng tay tát bà. Thay bỉm chưa xong bà lại đi vệ sinh, tôi hành hung bà... Tôi cứ tưởng bình thường nên làm trước camera. Lúc đó tôi không kìm chế được. Khi lỡ hành hạ cụ, tôi biết sai đã bảo người thân ở quê ra xin lỗi và hỏi thăm bà N. Tôi thấy tôi sai lắm, sai hoàn toàn rồi".

Bắc nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, thể hiện ăn năn hối cải và mong cơ quan chức năng xem xét.