Mới đây, dư luận vô cùng phẫn nộ khi xem những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một cụ bà bị nữ giúp việc hành hạ. Trong những đoạn clip cho thấy, cụ bà phải ngồi xe lăn, sinh hoạt phụ thuộc vào người giúp việc. Tuy nhiên, nữ giúp việc thường xuyên đánh, tát vào đầu, mặt, ấn đầu, lôi cụ bà rất mạnh tay,...

Hình ảnh khiến người xem bàng hoàng, xót xa, thương cụ bà. Đồng thời đặt nhiều câu hỏi về sự giám sát từ phía gia đình khi thuê người chăm sóc cụ bà. Được biết, cụ bà trong các đoạn clip là cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hình ảnh cụ bà bị nữ giúp việc bạo hành được camera ghi lại.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Hoàng Kim D. (54 tuổi, ở phường Bạch Mai), con gái bà N. cho biết, mẹ của bà bị tai biến nhiều năm nay, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Hồi tháng 11/2025, cụ N. bị huyết áp cao, phải nhập viện cấp cứu. Trong thời gian cụ nằm việc, con cháu thuê một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Gia đình tìm thuê giúp việc chăm sóc mẹ lâu dài tại nhà do nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ N. ổn định hơn. Gia đình được giới thiệu gặp bà Trương Thị B. (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Theo lời bà D., khi tiếp xúc, gia đình thấy bà B. nhanh nhẹn, hòa nhã nên đồng ý thuê, bắt đầu làm việc từ ngày 20/11/2025, với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Gia đình cũng lắp camera trong phòng ngủ của cụ N. với mong muốn đảm bảo việc chăm sóc diễn ra chu đáo.

Bà D. rơi nước mắt khi nhắc đến việc mẹ bị bạo hành. (Ảnh: Dân Việt)

Những ngày đầu, gia đình thường xuyên kiểm tra camera, thăm hỏi và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Gần đây, bà D. sang thăm mẹ và phát hiện sức khỏe của cụ N. suy yếu, xuất hiện u cục trên trán, vùng mắt bị bầm tím,... Khi hỏi thì bà B. nói rằng cụ N. bị ngã.

Vì nghi ngờ, gia đình đã kiểm tra camera thì bàng hoàng phát hiện, trong quá trình chăm sóc, bà B. thường xuyên đánh đập cụ, xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ bà. Khi các con hỏi, cụ N. rất sợ hãi, rơi vào trạng thái hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên người giúp việc. Sức khỏe của cụ cũng yếu đi rõ rệt. Sau sự việc, gia đình đã đưa cụ bà đi khám, giám định thương tích tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo kết quả khám, cụ N. bị chạm thương vùng mềm phần đầu, mặt, tai phải, cánh tay hai bên, ngực.

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, thời gian qua, cụ N. sống cùng một người cháu trong căn nhà tại phố Lò Đúc, Hà Nội cho yên tĩnh. Các con của cụ ở gần đó, thường chạy đi chạy lại chăm nom mẹ.

Cụ N. cùng người giúp việc sinh hoạt ở tầng 1, người cháu sinh hoạt ở tầng 3 nhưng thường xuyên đi học nên ít khi ở nhà. Bà B. luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc cụ N. kỹ càng.

Gia đình đưa cụ bà đi khám sức khỏe. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Sự việc đã được gia đình trình báo Công an phường Hai Bà Trưng. Gia đình cũng cho biết, cơ quan công an đã tới nhà làm việc, tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của người giúp việc. Trong quá trình làm việc, cụ N. nói cụ không dám nói sự việc với con cháu do bị người giúp việc đe dọa. Hiện gia đình đã đưa cụ N. về sống với gia đình anh trai cả. Cụ liên tục kêu đau và hiện được các con cháu túc trực ngày đêm chăm sóc.

Anh Nguyễn Văn C. (con trai cụ N.) bày tỏ, anh cùng gia đình rất ân hận, không ngờ thuê giúp việc về để chăm sóc mẹ nhưng lại khiến mẹ bị bạo hành. Gia đình cũng đăng tải sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo với mọi người cần hết sức cẩn trọng khi thuê người giúp việc chăm sóc người thân. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc và xử lý đúng người, đúng tội.

Liên quan đến sự việc, nguồn tin trên báo VOV.VN cho hay, theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, sau khi nhận trình báo của gia đình bà cụ, cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi giám định thương tích và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.