Vụ người phụ nữ rơi từ tầng 9 chung cư Centana: Không khởi tố vụ án hình sự

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan cảnh sát điều tra TP Thủ Đức ngày 22/12/2023 cho biết: ngày 13/12/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về vụ việc "chết chưa rõ nguyên nhân", phát hiện ngày 11/1/2023 tại chung cư Centana Thủ Thiêm (phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM).

Quyết định này căn cứ vào điều 56, 57, 145, 146 và 147 của Bộ Luật Tố tụng hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thủ Đức đã đưa ra 4 lý do dẫn đến quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Thứ nhất, việc chị Phan Thị Mỹ Hằng sống cùng chồng cũ là anh Đ.D.P và con trai là Đ.D.G.P tại chung cư Centana là do chị Hằng tự nguyện, không bị ai ép buộc. Chị Hằng muốn con có cha, không muốn chồng cũ đến nhà cha mẹ chị Hằng thăm gặp con trai vì sợ xảy ra mâu thuẫn giữa anh P. với cha mẹ chị Hằng do không chấp nhận anh P.

Chị Hằng là người chủ động tìm căn hộ ở chung cư Centana để thuê ở. Do đó không có căn cứ xác định chị Hằng bị anh P. khống chế phải chuyển ra ngoài sống cùng.

Thứ hai, các vết thương phần mềm cũ trên cơ thể chị Hằng có kết quả giám định thương tích là 0%, vì vậy không đủ căn cứ xử lý hình sự về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo điều 134 BLHS.

Thứ ba, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thủ Đức cho rằng không có căn cứ xác định chị Hằng bị giết trước khi rớt xuống khu vực tầng 2 của chung cư Centana Thủ Thiêm hoặc bị tác động để làm chị Hằng rơi từ tầng 9 xuống lối đi khu vực hồ bơi ở tầng 2 của chung cư Centana tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường không phát hiện các dấu vết của tội phạm giết người. Trên cơ thể của chị Hằng và anh P. không có các dấu vết giằng co, trên móng tay Hằng không có dấu vết cào cấu hoặc ADN của anh P.

Nguyên nhân chị Hằng tử vong là do đa chấn thương, cơ chế tổn thương do cơ thể tiếp xúc với vật tày (nền gạch) gây ra hoặc ngược lại. Chị Hằng không bị chảy máu là do không có vết thương hở tại vùng thân nên máu không chảy ra ngoài. Bên cạnh đó, camera tại hành lang tầng 9 chung cư Centana không ghi nhận bất kỳ người nào khác ngoài anh P. và con trai G.P đi vào, ra căn hộ sống chung của hai người khi xảy ra vụ việc.

Những người ở các căn hộ kế bên và con trai G.P. không nghe thấy tiếng la, tiếng kêu cứu gì của Hằng. Ngoài ra, vào ngày 08/01/2023 chị Hằng đã tự leo ra ngoài ban công tầng 9 leo xuống tầng 3 xin đi nhờ qua căn hộ của bà L.T.T.N để ra ngoài thang máy đi xuống sảnh và nhờ bảo vệ bấm thang máy lên căn hộ của chị Hằng ở tầng 9 chung cư Centana.

Hiện trường xảy ra vụ chết người ngày 11/1/2023 ở chung cư Centana Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra TP Thủ Đức cũng cho biết, anh P. và chị Mỹ Hằng đã ly hôn từ năm 2016. Từ năm 2017 đến năm 2021, anh P. và chị Hằng có liên lạc với nhau nhưng không liên tục. Từ đầu năm 2022 đến tháng 12/2022, anh P. và chị Hằng liên lạc với nhau nhiều hơn.

Từ ngày 31/12/2022, chị Hằng cùng con trai G.P. quay lại sống chung với anh P. tại chung cư Centana Thủ Thiêm nhưng chưa làm giấy đăng ký kết hôn lại. Trong thời gian sống chung tại chung cư Centana đến ngày 10/01/2023, chị Hằng vẫn đi làm, đi chơi bình thường, không bị anh P. cấm cản. Con trai G.P. được anh P. đưa đón đi học.

Những người bạn làm chung công ty và những người bạn thân của chị Hằng chưa từng thấy anh P. có hành vi đánh đập hay dùng bạo lực với chị Hằng và chị Hằng vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện hoảng loạn, lo lắng hay sợ sệt gì.

Chị Hằng có công việc độc lập, không liên quan đến anh P., không phụ thuộc anh P. về tài chính, công việc, chỗ ở. Do đó, không có căn cứ xác định anh P. có hành vi "Bức tử", "Hành hạ người khác", "Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con" quy định tại các điều 130, 140, 185 Bộ luật hình sự. Thông báo này đã được gửi đến ông Phan Hiền và Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thủ Đức.

Trao đổi với phóng viên Báo PNVN xung quanh quyết định của cơ quan điều tra, anh Phan Minh Hiển (em trai chị Hằng) cho biết, gia đình còn nhiều khúc mắc cần được giải đáp sau khi nhận được thông báo quyết định không khởi tố vụ án hình sự trên. Do đó, gia đình sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại theo quy định.