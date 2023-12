Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, tối 29/12, tổ công tác Công an quận Thanh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm