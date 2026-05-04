Thông tin về vụ việc người đàn ông sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi, đồng thời khiến bố mẹ ruột bị thương, xảy ra tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh trưa 3/5 khiến dư luận kinh hãi. Người gây ra vụ thảm án đau lòng là Nguyễn Tấn Phú (40 tuổi). Sau sự việc, những người hàng xóm sống gần hiện trường vẫn chưa bàng hoàng.

Kể trên báo Dân trí, bà Hoa (60 tuổi, sống cách hiện trường khoảng vài trăm mét) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 3/5, bà đang ngồi trước nhà thì bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh. Sau đó, bà thấy bà C. (khoảng 70 tuổi, mẹ của Phú) người bê bết máu, chạy ra ngoài đường bê tông, vừa khóc vừa kêu cứu: “Con trai giết con dâu và cháu nội rồi, cứu tôi với”.

Hiện trường phía trước ngôi nhà xảy ra vụ thảm án.

Chỉ sau đó vài phút, đến lượt bố của Phú - ông K. cũng chạy ra, trên người dính đầy máu. Đôi vợ chồng lớn tuổi ngã quỵ, la hét cầu cứu. Một số người dân liền báo công an, đồng thời chạy vào hiện trường thì thấy Phú có biểu hiện bất thường, cầm dao đứng trong nhà nên không ai dám lại gần.

Theo nhận xét của bà Hoa, Phú là người ít nói, chí thú làm ăn, chăm lo cha mẹ già, không cờ bạc, ở địa phương không phá phách, không xích mích với ai. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Hoa vẫn thấy Phú thường lái xe đi chợ vào mỗi sáng, mua thực phẩm về nấu đồ ăn cho vợ rồi mới đi làm. Chính vì thế nên bà rất bất ngờ khi thấy Phú gây ra hành vi dã man như vậy.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng Phú. (Ảnh: VOV.VN)

Tuy nhiên, một người hàng xóm khác là ông Hòa (51 tuổi) thì cho biết, cha mẹ Phú là người hiền lành. Gia đình chỉ có Phú là con một nên khá cưng chiều. Từ nhỏ, nghi phạm có biểu hiện chậm chạp, thần kinh không bình thường.

Học xong trung học, Phú đi học nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn rồi làm nghề này. Phú kết hôn với vợ là chị Đ.T.T. (quê ở Cà Mau, làm nghề bán hàng online tại nhà). Chị T. vừa sinh con trai được khoảng 2 tháng.

Phú ít giao tiếp, không qua lại với người dân cũng như bạn bè đồng trang lứa ở địa phương. Theo lời ông Hòa, nhiều người nghĩ Phú hiền do ít tiếp xúc, nhưng ai sống gần nhà mới biết người này thường xuyên chửi bới cha mẹ. Trước khi xảy ra thảm án, gia đình Phú vừa bán đất được 5 tỷ đồng.

Người dân địa phương bàng hoàng vì sự việc đau lòng. (Ảnh: Người Lao Động)

Trên báo Người Lao Động thông tin thêm, anh Phương (30 tuổi, sống tại ấp Kỳ Châu) chia sẻ, thời điểm xảy ra vụ việc, Phú có biểu hiện rất bất thường. Khi công an đến, Phú leo lên mái nhà, chống đối. Khi bị lực lượng chức năng khống chế, đối tượng liên tục la hét, chửi bới, trợn mắt, không kiểm soát được hành vi.

Như đã đưa tin, theo báo Pháp luật TP.HCM, trưa ngày 3/5, người dân sống gần hiện trường nghe tiếng kêu cứu, la hét phát ra từ nhà Phú nên đã chạy đến kiểm tra thì thấy Phú trong trạng thái mất kiểm soát, dùng dao tấn công người thân. Hậu quả khiến chị Đ.T.T. cùng con trai 2 tháng tuổi tử vong, bố mẹ Phú bị thương.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế nghi phạm, tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.