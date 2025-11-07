BS-CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, trong số 11 người bệnh nhập viện, có nhiều người trong cùng một gia đình hoặc cùng công ty.

Bác sĩ, điều dưỡng cấp cứu nhanh chóng thăm khám, xử trí cho người bệnh bị tiêu chảy, nôn ói nhập viện sáng 7/11. Ảnh: BVCC

Sau khi được cấp cứu, 5 trường hợp được chuyển tiếp đến chuyên khoa Tiêu hoá để theo dõi và điều trị chuyên sâu, 1 trường hợp phải chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) do người bệnh cao tuổi kèm bệnh nền COPD, 4 ca đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Cấp cứu và 1 ca được xuất viện về nhà.

Trao đổi với bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bà L. (vợ ông H. 53 tuổi) cho biết khoảng 10h sáng 5/11, bà mua 3 ổ bánh mì cho 4 người ăn gồm một người giúp việc, mẹ, chồng và con trai. Ngay sau ăn, cả 4 người đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao 38,5 - 39 độ C. Đến sáng 7/11, các triệu chứng này không cải thiện nên được đưa đi cấp cứu.

Tương tự, vợ chồng anh T. (39 tuổi) và chị H. (34 tuổi) cũng ăn bánh mì ở tiệm Bánh M.C ở phường Hạnh Thông, TP.HCM vào ngày 5/11 và gặp các triệu chứng như gia đình bà L.

Chị V. (28 tuổi) cùng mẹ cũng ăn bánh mì tại cơ sở nói trên vào tối 5/11 và có triệu chứng tiêu chảy, sốt cao vào rạng sáng 6/11. Chị V. tự mua thuốc điều trị nhưng không đáp ứng, tình trạng sốt không thuyên giảm, buộc phải đi viện cấp cứu. Mẹ chị V. cũng gặp tình trạng tiêu chảy nhưng mức độ nhẹ hơn và đang ở nhà theo dõi, theo người nhà chia sẻ.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, chị L. (nhân viên của một công ty) đang nằm cấp cứu cho biết ngày 5/11, công ty của chị đặt 20 suất từ tiệm bánh mì này. Sau đó, tất cả người ở công ty ăn bánh mì đều gặp tình trạng đau mỏi, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. “Khoảng 6 - 7 người đã nhập viện trong sáng nay” - chị L. chia sẻ.

Người bệnh được bù dịch gấp trong tình huống ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BVCC

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm bụng, bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. Đây là các biểu hiện thường gặp trong các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

BS Mười Một cho biết, đây là tình trạng niêm mạc dạ dày và ruột bị vi khuẩn tấn công, gây đau bụng quặn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi ăn thực phẩm nhiễm khuẩn. Người bệnh được nhanh chóng nhập viện để điều trị.

Theo bác sĩ Mười Một, ở thời điểm ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp. Người bệnh nhập khoa được xử trí cấp cứu nhanh chóng, đồng thời khoa đã sẵn sàng huy động lực lượng để ứng phó với nguy cơ tình hình trở nên phức tạp. Hiện bệnh viện đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TP.HCM để có phương án xử trí.

Từ vụ việc trên, BS Mười Một khuyến cáo cộng đồng, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội. Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, người lả, mệt mỏi), người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Mười Một cảnh báo, ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám là sai lầm nguy hiểm, từng khiến nhiều trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện.