Theo Sở Y tế, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 về việc nhiều bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã khẩn trương cử đoàn công tác phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra và lấy mẫu tại bếp ăn tập thể.

Tính đến 7h ngày 14/9, tổng cộng 201 trường hợp đã được tiếp nhận, điều trị tại hai cơ sở y tế trên địa bàn.

Trong đó, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 22 bệnh nhân, còn Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 tiếp nhận 179 bệnh nhân.

Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng chủ yếu như sốt, đau bụng, nôn ói và đi cầu phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến thời điểm 7h ngày 14/9, đã có 32 bệnh nhân được xuất viện, 169 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc và theo dõi tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện tạm ổn định.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc tại Huế được các bác sĩ tích cực chăm sóc, điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Trong thời gian này, các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi sức khỏe người lao động, cung cấp thông tin về tình trạng bệnh nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ phát sinh thêm trường hợp nghi ngộ độc.

Ngành y tế cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; thực hiện đầy đủ việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Sở Y tế Tp.Huế đang phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân; đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm và thực phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm.

Đáng chú ý, Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành. Đây là đơn vị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 41/2026/ATTP-CNĐK.

Trong thời gian bếp ăn bị đình chỉ, Công ty Scavi Huế được yêu cầu có giải pháp cung cấp suất ăn cho người lao động, bảo đảm đúng quy định về an toàn thực phẩm.

UBND phường Phong Điền được giao phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan giám sát việc chấp hành đình chỉ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp tục theo dõi, điều trị bệnh nhân và phối hợp với Sở Y tế trong quá trình xác định nguyên nhân vụ việc.

Công ty Scavi Huế có trách nhiệm hỗ trợ người lao động đang điều trị, theo dõi sức khỏe công nhân, phối hợp điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toànthực phẩm trong thời gian tới.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(t/h Công Lý, Lao Động)