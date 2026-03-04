Vụ nam thanh niên nhảy cầu rồi vùng vẫy kêu cứu: Tìm thấy thi thể nạn nhân

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bỏ lại xe máy, nhảy sông Sêrêpốk (đoạn qua địa bàn xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) tự tử, báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo thông tin từ UBND xã Hòa Phú, ngày 3/3, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tìm thấy thi thể nam thanh niên nói trên.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.V.L. (26 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh L. cho gia đình để lo hậu sự.

Thông tin khiến nhiều người xót xa, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Camera ghi lại sự việc đau lòng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết khoảng 7 giờ 20 phút ngày 1/3, anh L. điều khiển xe máy đến cầu Sêrêpốk. Đến giữa cầu, nam thanh niên dừng xe rồi bất ngờ leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Rơi xuống dòng nước chảy xiết, anh L. vùng vẫy và kêu cứu rồi nhanh chóng bị chìm xuống. Diễn biến vụ việc được camera giám sát và người dân dùng điện thoại quay lại.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm nạn nhân.