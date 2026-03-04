Cảnh tượng lạ ở Chợ Lớn dịp Tết Nguyên Tiêu

Từ khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 3/3, các tuyến đường trung tâm thuộc phường An Đông và phường Chợ Lớn đã chật kín người. Ai nấy đều háo hức chờ đợi đoàn diễu hành nghệ thuật đường phố, điểm nhấn đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm nay.
Đoàn diễu hành xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông, lần lượt đi qua Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi và Trần Xuân Hòa, những cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc của khu vực Chợ Lớn
Dọc hai bên đường, người dân đứng ken đặc, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại, không khí rộn ràng như một ngày hội lớn thực thụ
Tết Nguyên tiêu, còn gọi là Tiết Thượng Nguyên hay tiết Hoa đăng, là một trong những lễ hội cổ truyền lâu đời của cộng đồng người Hoa. Vào dịp này, đồng bào Việt - Hoa thường đi chùa, miếu để cầu mong một năm mới mạnh khỏe, bình an, phát tài phát lộc.
Năm nay, đoàn diễu hành quy tụ hàng trăm nghệ nhân, diễn viên trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Các nhóm múa Đường Nghệ liên tục trình diễn suốt hành trình, vừa di chuyển vừa thực hiện những động tác múa quạt, múa lụa uyển chuyển, thu hút ánh nhìn của đám đông
Trên suốt quãng đường, tiếng trống lân sư rồng dồn dập vang lên không ngớt, hòa cùng những màn biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc
Ai cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp ngày đầu năm
Khi các linh vật tiến qua, nhiều người không giấu được sự phấn khích, vươn tay chạm nhẹ với niềm tin sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới
Đặc biệt, sự xuất hiện của Tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng khiến nhiều người thích thú
Trong văn hóa người Hoa, Rồng tượng trưng cho quyền uy, Lân mang ý nghĩa may mắn, Quy biểu trưng cho trường thọ và Phụng đại diện cho cát tường
Không chỉ có người dân địa phương, sự kiện còn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Nhiều vị khách chăm chú theo dõi từng tiết mục, liên tục chụp ảnh, quay video trước những màn trình diễn sôi động và giàu bản sắc.
Dù lượng người đổ về rất đông, công tác an ninh và điều tiết giao thông vẫn được phối hợp chặt chẽ. Lực lượng chức năng túc trực tại các giao lộ, đảm bảo đoàn diễu hành di chuyển thuận lợi, an toàn, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc.
Nhiều người dân, du khách đứng từ trên cao theo dõi
Không đơn thuần là một hoạt động vui chơi, Lễ hội Tết Nguyên tiêu còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM
Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những điệu múa truyền thống, tiếng trống rộn ràng và sắc màu lễ hội rực rỡ như nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa của một đô thị năng động
Với nhiều người, đó không chỉ là một buổi xem diễu hành, mà còn là khoảnh khắc được hòa mình vào không khí cộng đồng, chạm tay vào may mắn và mang theo hy vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.