Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng thế nào?

Công an TP Hà Nội ngày 4/3 cho biết Công an phường Đống Đa đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cán bộ của Sở Kế hoạch Đầu tư gọi điện, yêu cầu người dân truy cập đường link để bổ sung thông tin doanh nghiệp.

Trước đó, vào sáng ngày 27/02/2026, chị T (SN 1982; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Người này yêu cầu chị T xác nhận thông tin đăng ký kinh doanh công ty do chị đứng tên đại diện pháp luật.

Do thấy đối tượng trao đổi thông tin trùng khớp với thông tin Công ty nên chị đã tin tưởng đăng nhập vào link do đối tượng gửi để thực hiện hoàn thiện các thông tin. Khi đăng nhập tài khoản và xác thực khuôn mặt để đóng phí, chị phát hiện tài khoản bị trừ số tiền gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó chị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo.

Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên.