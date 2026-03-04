Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại phần thi đấu của nữ đô vật H.K.L tại giải vật truyền thống ở làng Quậy, Châu Phong, Đông Anh, Hà Nội (diễn ra ngày 2/3/2026) thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự cổ vũ và quan tâm từ khán giả, nữ vận động viên cho biết cô cũng gặp phải những trải nghiệm khiến bản thân cảm thấy bị tổn thương.



Chia sẻ trên trang cá nhân, H.K.L cho biết cô tham gia hội vật với mong muốn góp phần quảng bá văn hóa lễ hội truyền thống và lan tỏa tinh thần thể thao. Nữ vận động viên bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm và ủng hộ từ đông đảo khán giả.

"Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ đó, mình cũng đã gặp phải những hành vi quấy rối", cô viết.

Theo chia sẻ của H.K.L, trong lúc cô bước vào thi đấu, một số người đã quay lại hình ảnh và cắt ghép các góc máy nhạy cảm để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem. Đi kèm với đó là nhiều bình luận mang tính khiếm nhã, xúc phạm.

Nữ đô vật cho rằng những nội dung này đã ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và hình ảnh cá nhân của cô.

Không chỉ dừng lại ở việc bị quay clip và bình luận thiếu tôn trọng trên mạng, H.K.L cho biết sau buổi thi đấu cô còn gặp tình huống khó xử khi một người trong ekip quay phim xin chụp ảnh cùng.

Theo lời kể của nữ vận động viên, trong quá trình chụp ảnh, người này đã có hành vi đụng chạm khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô chưa kịp phản ứng vì nghĩ đó có thể chỉ là sự vô tình.

Sau đó, người này tiếp tục nhắn tin với nội dung mà H.K.L cho là phản cảm và thiếu tôn trọng.

Đoạn chat giữa nữ đô vật và một người trong ekip quay phim được cô chia sẻ trên trang cá nhân

"Tôi tham gia đấu vật với tinh thần thể thao nghiêm túc, mong muốn lan tỏa hình ảnh tích cực và giá trị văn hóa truyền thống", nữ đô vật chia sẻ.

H.K.L cho biết việc cô lên tiếng không nhằm công kích cá nhân nào, mà để bảo vệ bản thân cũng như bày tỏ quan điểm về sự tôn trọng đối với vận động viên.

"Mình chia sẻ câu chuyện này không phải để công kích ai, mà để lên tiếng bảo vệ bản thân và cũng để nhắn nhủ rằng: Hãy tôn trọng vận động viên, tôn trọng phụ nữ và tôn trọng giá trị thật của thể thao", cô viết.

Sự việc đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên những thảo luận về cách ứng xử của khán giả và người quay nội dung tại các lễ hội truyền thống, nơi thể thao dân gian và văn hóa cộng đồng cùng tồn tại.

Nhiều ý kiến cho rằng việc bảo vệ danh dự và sự an toàn của vận động viên, đặc biệt là nữ vận động viên tham gia các hoạt động thể thao truyền thống, là điều cần được quan tâm hơn trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin rất nhanh.