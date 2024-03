Tối 27/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Minh (SN 2008, phường Việt Hưng, quận Long Biên, học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Cháu Đ. hiện đang được duy trì sự sống trong bệnh viện.

Minh được xác định là đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật, thuộc địa bàn phường Việt Hưng, làm một học sinh lớp 8 bị thương nặng, hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, theo phản ánh của chị L., chiều 17/3, con trai chị là cháu N.H.Đ. (14 tuổi, học lớp 8 trường THCS Việt Hưng) chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật. Tại đây, Đ. mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi).

Chị L. cho biết cháu K. đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra. Sau đó K. và anh trai K. đánh cháu Đ. khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật.

"Cháu được các bác sĩ chẩn đoán chết não. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở", chị L. cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.