Vụ nam sinh dùng dao tấn công bạn rồi đẩy xuống hồ: Công an xác định có dấu hiệu của tội phạm giết người

Theo thông tin từ báo Lào Cai, Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 05/11, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 02 em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Hậu quả làm 01 em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra xác định: V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T. thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ. Giáo viên chủ nhiệm nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Sáng 05/11, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ. lấy 01 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Khoảng 15 giờ 35 phút, ngày 05/11/2025, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ. bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T. Sau đó, Đ. tiếp tục ôm kéo và đẩy T. xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Hiện sức khoẻ đã ổn định.

Ảnh cắt từ clip

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ., sinh ngày 08/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày), chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 6/11, trao đổi với PV báo Tiền phong, ông Nguyễn Văn Tuấn, bố em Th. nạn nhân bị nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy xuống hồ ở Lào Cai cho biết, hiện em đã qua cơn nguy kịch nhưng lúc tỉnh, lúc mê, tinh thần hoảng loạn. Nhiều lúc trong cơn mơ vẫn giật mình, khóc hét lên khiến gia đình vô cùng xót xa. Em đang được theo dõi tại bệnh viện.

Theo anh Tuấn, em Th. đã bị bạn học cùng lớp dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát, để lại 4 vết thương ngoài da, chảy nhiều máu. "May mắn cháu kịp thời được cứu và điều trị. Nếu rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào thì là bậc phụ huynh cũng vô cùng đau xót khi nhìn con cái bị như vậy", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, việc nói học sinh Đ. (học sinh đánh, đẩy bạn xuống hồ - PV) có biểu hiện tăng động chưa được kiểm chứng, nhưng hành vi và hành động một cách máu lạnh như vậy cần lên án. Nếu học sinh này đúng bị tăng động, gia đình cũng mong muốn nhà trường cũng như ngành giáo dục có những biện pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác.

Phạm Trang (tổng hợp)