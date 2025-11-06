Ngày 6/11, tin từ UBND xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau , trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tử vong dưới ao tôm.

Quạt ao tôm công nghiệp. Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (SN 1970, ngụ xã Hoà Bình) ra vuông tôm gần nhà để tắt quạt nước.

Tới ao tôm, bà Điệp thấy dưới ao có áo đỏ nên đến gần xem mới phát hiện chồng là ông N.Q.T. (SN 1970) và con nuôi T.Đ.Th. (SN 2010) đã tử vong dưới ao.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, ông T. tử vong trong tư thế đứng, còn em Th. tử vong nằm úp mặt xuống nước , vị trí gần với quạt ao tôm.

Vụ án mạng đang được Công an địa phương điều tra, xác minh làm rõ.