2 tiếng kẹt trong xe: la hét, ném điện thoại, đạp trần xe

Theo CNN Indonesia và nhiều hãng tin địa phương ngày 5/11, vụ việc xảy ra hôm 30/10 gần cầu vượt Antasari, phía Nam Jakarta, trong bối cảnh mưa lớn và ngập nước khiến giao thông tê liệt.

Đoạn video được cho là trích xuất từ camera hành trình trong taxi, được đăng trên tài khoản mạng xã hội của hãng thông tấn quốc gia Antara News. Trong video, người đàn ông nghi là người Hàn Quốc liên tục la hét, nằm vật ra ghế sau và dùng chân đạp mạnh vào trần xe. Không kiềm chế được cơn giận, anh ta còn ném điện thoại và thuốc lá về phía trước.

Người này liên tục hét “Toilet!” (nhà vệ sinh) với tài xế, giục “Go!” (đi đi), rồi lại đổi ý yêu cầu “Go back!” (quay lại). Tài xế bình tĩnh đáp: “Đang kẹt xe, không thể làm gì được.”

Trong lúc hoảng loạn, người đàn ông còn xen lẫn những câu chửi bằng tiếng Hàn và than vãn như “Bụng đói quá” (“I’m hungry”), thậm chí hét sát vào tai tài xế.

Tiểu tiện ngay trên xe, đòi hút thuốc và đập phá

Theo lời tài xế, sau khi liên tục kêu “muốn đi vệ sinh”, vị khách này được đưa cho một chai nhựa. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi, anh ta đã tiểu tiện ngay tại hàng ghế sau khiến tài xế sốc nặng.

Hành vi hung hăng tiếp tục khi người đàn ông yêu cầu hút thuốc trong xe. Khi bị từ chối, anh ta ném điếu thuốc về phía trước và đập mạnh vào ghế lái. Trong video dài hơn 1 phút, có thể thấy vị khách này đấm vào tựa đầu ghế tài xế tới 11 lần.

Trên mạng xã hội, tài xế chia sẻ lại trải nghiệm kinh hoàng: “Hành động của anh ta như một đứa trẻ. Tôi chưa từng gặp chuyện nào đáng sợ như vậy.” Người này nói thêm, “Phần lớn du khách nước ngoài rất lịch sự, hy vọng chuyện tương tự sẽ không xảy ra với ai khác.” Tài xế cũng tiết lộ rằng tài khoản đặt xe của người đàn ông này từng có điểm đánh giá rất thấp - chỉ 2,6/10 sau 10 chuyến đi.

Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi đăng tải, video đã vượt mốc 1,5 triệu lượt xem và lan nhanh trên các nền tảng xã hội.

Nhiều cư dân mạng Indonesia chỉ trích gay gắt hành động của vị khách được cho là người Hàn Quốc. Một số người còn cho rằng đây không phải lần đầu người đàn ông này gây rối. Có ý kiến cho biết sau vụ việc trên taxi, anh ta tiếp tục quậy phá tại một nhà hàng Hàn Quốc và một cửa hàng tiện lợi ở Jakarta, ném đĩa và đồ vật xuống đất.

Hiện tại, cảnh sát Indonesia và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Indonesia vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc.

