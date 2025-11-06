Xót xa hoàn cảnh 2 vợ chồng cùng mắc bệnh hiểm nghèo vẫn gắng mưu sinh để níu sự sống

Anh Da bị suy thận giai đoạn cuối đã 10 năm, phải chạy thận thường xuyên để duy trì sự sống

Tranh thủ những ngày không chạy thận, anh Kha Văn Da (34 tuổi, xóm Yên Hợp, xã Yên Hòa, Nghệ An) lại hành nghề chạy xe ôm phía ngoài khu vực Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 2). Anh mặc chiếc áo dài che lấp cánh tay nổi đầy u cục, sần sùi, khô khốc sau 10 năm chạy thận, đứng bên chiếc xe máy cũ. Khuôn mặt rám nắng hướng vào phía cổng bệnh viện để tìm kiếm, gọi mời khách có nhu cầu đi xe ôm kiếm thêm thu nhập.

Chị Ông (vợ anh Da) hàng ngày sống chung với thuốc

"10 năm sống chung với bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận thường xuyên nhưng tôi vẫn chạy xe ôm để kiếm thu nhập tự lo cho bản thân. Ngày nào may mắn trừ hết chi phí tôi cũng chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng, có hôm không được đồng nào.

Nhà tôi nghèo lắm, vợ cũng mắc bệnh thận, nhà thì bị lũ cuốn trôi. Dù bệnh tật nhưng cả hai vợ chồng vẫn phải cố gắng làm ăn mới có cơ hội duy trì sự sống", anh Da chia sẻ.

Chị Ông bị bệnh viêm cầu thận đã 8 năm nhưng vẫn phải đi làm để kiếm tiền chữa trị

10 năm trước, toàn thân anh Da bị phù nề, sốt cao, tức ngực, khó thở, được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu thì được kết luận bị suy thận giai đoạn cuối. Không có tiền thay thận, anh phải nhập viện chạy thận nhân tạo bằng cách lọc máu.

Bình quân mỗi tuần, anh Da chạy thận 3 lần. Nhà cách bệnh viện 200km, đi lại khó khăn, tốn kém, anh phải thuê phòng trọ để tiện cho việc điều trị. Chỉ tính riêng tiền phòng trọ mỗi tháng hết 1 triệu đồng, đó là chưa kể tiền điện, ăn uống, sinh hoạt...

Cha mẹ đều lâm bệnh hiểm nghèo, em Hưng hàng chục năm qua thui thủi bên ông bà nội

Anh Da điều trị khoảng 2 năm thì chị Vy Thị Ông (32 tuổi, vợ anh Da) cũng được chẩn đoán bị viêm cầu thận với những triệu chứng phù nề chân tay, mệt mỏi.

"Cũng từ đó, gia đình nhỏ của tôi phải tách biệt mỗi người một nơi. Tôi chạy thận ở thành phố. Vợ phải ra Hưng Yên xin làm công nhân cho một công ty bánh kẹo với mức lương 5 triệu đồng/tháng mới có tiền thuốc thang điều trị. Con trai 13 tuổi gửi cha mẹ già ở quê nhà chăm sóc. Chúng tôi chỉ thăm hỏi nhau qua điện thoại. Thi thoảng thấy cơ thể khỏe hơn, tôi lại bắt xe khách về thăm nhà, ăn với cha mẹ và con trai vài bữa cơm rồi lại quay xuống viện điều trị. Tết đến, may mắn lắm gia đình cũng chỉ được đoàn tụ với nhau một vài ngày ngắn ngủi", anh Da kể.

Căn nhà mới bằng tôn được đoàn thể hỗ trợ xây dựng nhưng đến nay gia đình anh Da vẫn chưa có cơ hội vào ở

Trước đây, khi còn khỏe mạnh, anh Da đi trồng, chặt, vác keo thuê, phụ hồ. Những ngày không có việc, anh và nhóm thanh niên cùng bản cơm đùm, cơm nắm vào rừng tìm mật ong. Mỗi chuyến đi như vậy kéo dài 3- 4 ngày. May mắn tìm được mật cũng được 300.000- 400.000 đồng/người.

Chị Ông quanh năm vào rừng hái măng. Thời điểm măng được mùa thì ngày hái được 9-10kg bán với giá 8.000 - 9.000 đồng/kg. Hết mùa, ngày nào may mắn lắm cũng chỉ kiếm được khoảng 40.000 đồng.

Ông Kha Văn Duy, Trưởng bản Yên Hợp (xã Yên Hòa) chia sẻ, bệnh tật bủa vây khiến gia đình anh Da lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, gánh nặng nợ nần. Hai vợ chồng điều trị bệnh 2 nơi. Con trai học lớp 7 được ông bà nội đã ngoài 60 tuổi chăm sóc.

"Căn nhà của vợ chồng anh Da trước đây đã bị đổ sập sau một trận bão. Tháng 2/2023, một đoàn thể đã hỗ trợ gia đình anh Da căn nhà nhỏ bằng tôn, trị giá 50 triệu đồng. Thế nhưng, vì bệnh tật nên nhiều năm qua, hai vợ chồng vẫn chưa có cơ hội sinh sống trong căn nhà mới của mình", ông Duy cho biết.

Dù bệnh tật nhưng anh Da vẫn hàng ngày chạy xe ôm để kiếm tiền níu sự sống

Bố mẹ lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo từ khi em Kha Văn Hưng (13 tuổi, con trai anh Da) mới lên 3 tuổi. Dù thiếu vắng tình cảm cha mẹ nhưng Hưng luôn tỏ ra là một đứa trẻ chăm ngoan, hiểu chuyện.

"Bố mẹ không được khoẻ mạnh nên cháu rất buồn và thương bố mẹ nhiều lắm. Đã rất lâu rồi cháu chưa được gặp bố mẹ. Cháu ước lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ chữa bệnh để về nhà", Hưng nghẹn lời chia sẻ.

Chiều đầu đông se lạnh, bệnh viện vắng người nhưng anh Da vẫn ngồi đó, trên chiếc xe máy cũ, hướng khuôn mặt nhìn về phía đầu cổng dõi tìm khách. Anh hi vọng tìm được khách có nhu cầu đi xe để kiếm vài chục nghìn trang trải tiền ăn cho cả ngày, tiền thuốc huyết áp, trợ tim, lo cho con cái ở quê nhà.

"Mỗi ngày tôi phải uống 3- 4 lần huyết áp. Ngày nào huyết áp tăng quá cao là tôi không dám chạy xe ôm vì sợ ảnh hưởng đến mình cũng như hành khách. 10 năm rồi tôi vẫn cố gắng từng ngày, chỉ mong được sống thôi. Với tôi bây giờ, chỉ cần được sống là mọi vất vả, khó khăn đều có thể vượt qua được", anh Da chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho gia đình anh Da xin gửi về địa chỉ: khoa Thận lọc máu, Bệnh viện đa khoa TP Vinh (cơ sở 2), số 31, đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản của anh Kha Văn Da: 5103694490, ngân hàng BIDV. ĐT: 0866525390.



