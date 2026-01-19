Liên quan đến vụ việc mẹ tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi lấp trong đêm, thông tin từ UBND xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều 19/1, bé gái V.V.T (6 tuổi, trú ở thôn Gốc Sổ, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai - may mắn sống sót trong vụ án xảy ra ở xã Xuân Ái (Lào Cai) đang được cấp cứu, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Hiện bé T đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang bình phục dần. Người thân cùng các y, bác sĩ đang nỗ lực hỗ trợ tâm lý cho cháu T.

Bé T. hiện đang được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Trước đó, báo Lao động cho biết, tối 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có 2 mẹ con (trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái.

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã huy động nhiều người tìm kiếm nạn nhân.

Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ, còn bé gái khoảng 6 tuổi bị mất tích. Tiến hành tìm kiếm, đến khoảng 1h30 ngày 19/1, mọi người tìm thấy bé gái 6 tuổi đang bị vùi dưới đất.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, sáng 18.1, chị T.T.H (SN 1984, ở thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) làm công nhân cho một xưởng quế trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, chị H cùng con gái V.V.T (SN 2020) xuống xem đàn lợn do một người đàn ông giới thiệu tại xã Xuân Ái, để mua về bán dịp Tết.

Đến tối không thấy vợ con về, gia đình gọi điện không được nên đã đi tìm kiếm và thông báo đến lực lượng chức năng.

Được biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm vụ án và đang tiến hành điều tra, làm rõ.