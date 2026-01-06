Chồng chém vợ và con gái tại tiệm tóc ở Bắc Ninh: Người trong cuộc hé lộ nguyên nhân

Sáng ngày hôm nay (6/1), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào tiệm tóc nằm trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang (Bắc Ninh), tấn công 2 người phụ nữ. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h40' chiều ngày 3/1.

Thời điểm này, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt, mở cửa đi vào tiệm cắt tóc rồi bấm khóa cửa cuốn bên ngoài lại. Sau đó, người này tiến vào trong tiệm và lúc này camera đã ghi lại được tiếng la hét kêu cứu của một người phụ nữ. Người phụ nữ liên tục gọi tên con gái "Q.A. ơi, cứu mẹ".

Vài giây sau đó, con gái của người phụ nữ từ tầng trên chạy xuống. Phát hiện sự việc, cô gái nhanh chóng chạy ra ấn nút mở cửa cuốn và lao vào can ngăn. Người mẹ sau đó vùng chạy ra ngoài thì bị người đàn ông đuổi theo. Trong lúc tìm cách kéo áo người đàn ông lại, cô gái đã bị đối tượng vung hung khí về phía trước. May mắn cô gái đã phản xạ kịp thời, tránh để bản thân gặp chấn thương.

Đối tượng truy đuổi 2 mẹ con. (Ảnh cắt từ clip)

Tờ VTC News thông tin, người đàn ông xuất hiện trong clip được xác định là Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang). Thời điểm xảy ra sự việc, Thụy lao thẳng vào quán, vung dao truy sát hai mẹ con.

Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu Q.A. nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Giang, Dương Đăng Thụy và chị Nguyễn Thị D. là vợ chồng, hiện đã sống ly thân nhiều tháng.

Q.A. đã có phản xạ nhanh, tránh được nhát chém từ đối tượng. (Ảnh cắt từ clip)

Cũng trong ngày hôm nay (6/1), trả lời phỏng vấn trên báo Phụ nữ Việt Nam, chị D. cho biết 2 vợ chồng chị đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Chị D. kể ngày xảy ra sự việc, khi vào khu vực bếp, người đàn ông đã rút hung khí và chém liên tiếp hai nhát về phía chị.

Nhát đầu tiên, chị kịp né còn nhát thứ 2 thì chị đỡ được, nắm chặt tay đối tượng cầm dao để ngăn lại. Sau đó hai bên vật lộn, ghì nhau dưới đất, người đàn ông còn cắn vào tay chị D. khiến chị phải buông ra. Khi con gái chị - Q.A. chạy xuống can thiệp, chị D. đã chạy ra ngoài tri hô, tìm kiếm sự giúp đỡ. Thấy có người dân chú ý, đối tượng đã rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Phụ nữ Việt Nam dẫn lời chị D. chia sẻ cho hay, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm kéo dài. Trước đó, người thân chị đã làm đơn trình báo công an địa phương, phản ánh việc người đàn ông này có hành vi đe dọa bằng một vật nghi là súng.

Liên quan tới sự việc trong clip cùng đơn trình báo trước đó từ phía gia đình chị D., Thượng tá Lý Văn Đồng - Trưởng Công an phường Bắc Giang trả lời trên báo Phụ nữ Việt Nam rằng công an phường đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các hoạt động điều tra, xác minh theo quy định.