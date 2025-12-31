Người mẹ vô tình khiến con gái tử vong khi thực hiện nghi thức "trừ tà"

Vào tháng 7 vừa qua, tòa án tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã ra phán quyết cho một người mẹ, họ Lý, 3 năm tù giam nhưng được hoãn thi hành án trong 4 năm, sau khi bà vô tình giết chết con gái trong một nghi thức "trừ tà" tại nhà.

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thâm Quyến, bà Lý và hai con gái từ lâu đã có niềm tin ám ảnh vào tâm linh, ngoại cảm và thuốc men không rõ nguồn gốc. Họ luôn mang nỗi sợ bị "ma quỷ tấn công, nhập vào người" và cho rằng "linh hồn của mình đã bị bán". Tâm lý này đã dẫn đến một quyết định tai hại.

Vào tháng 12 năm ngoái, cô con gái út của bà Lý bỗng dưng kêu lên rằng mình bị ma quái chiếm hữu và yêu cầu mẹ và chị gái thực hiện nghi thức "trừ tà". Cô bé yêu cầu phải được ép chặt ngực và đổ nước vào cổ để nôn ra "ma quái" đã xâm nhập vào cơ thể.

Cô con gái bị giữ chặt trên giường và ép nôn mửa. Ảnh: QQ.com

Mặc dù không có cơ sở khoa học nào cho những hành động này, nhưng bà Lý và chị gái nạn nhân vẫn thực hiện nghi thức mà không chút do dự. Được sự khuyến khích của con gái út, bà mẹ tiếp tục ép cô bé thực hiện các động tác này. Chỉ đến khi cô bé bị khó thở và có dấu hiệu nghiêm trọng, họ mới phát hiện ra tình trạng nguy kịch của cô.

Sáng hôm sau, các thành viên trong gia đình phát hiện miệng của cô bé đang chảy máu và đã lập tức gọi cấp cứu. Các bác sĩ có mặt tại hiện trường đã tuyên bố cô bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cô con gái bị "ma ám" chảy máu miệng và được tuyên bố đã chết tại chỗ. Ảnh: QQ.com

Sau khi tiến hành điều tra, tòa án Thâm Quyến đã kết luận vụ việc là một vụ án ngộ sát do sự bất cẩn và mê tín của người mẹ. Họ nhận định rằng mặc dù bà Lý và chị gái nạn nhân không có ý định gây hại cho cô bé, nhưng hành động ép chặt ngực và đổ nước vào cổ đã dẫn đến cái chết đáng tiếc.

Ngoài bà Lý, chị gái nạn nhân cũng bị xét xử với tội danh tương tự với 3 năm tù giam do tham gia vào việc thực hiện nghi thức nguy hiểm này. Tuy nhiên, xét về hoàn cảnh, cảnh sát cho rằng đây cũng là một hành vi cố "giúp đỡ" người thân và có sự đồng ý từ phía nạn nhân nên mức án trên đã được chuyển thành án treo sau khi thẩm phán xem xét và đưa ra quyết định xử phạt.

Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc và quốc tế, khiến nhiều người bức xúc và cho rằng đây là một thảm kịch do sự mê tín và thiếu hiểu biết về khoa học. "Làm sao có thể tin vào những thứ như vậy trong thế kỷ 21? Thật là khủng khiếp và ngớ ngẩn," một người dùng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ.

"Chúng ta cần phải tăng cường giáo dục khoa học cho mọi người, để họ không bị lừa bởi những tín ngưỡng không có căn cứ," một người khác chia sẻ.

Đây không phải là trường hợp duy nhất liên quan đến các nghi lễ "trừ tà" dẫn đến cái chết thương tâm. Vào năm 2023, một vụ tương tự cũng xảy ra ở Đài Loan (Trung Quốc) khi một cặp vợ chồng tiến hành nghi thức "trừ tà" cho con trai 28 tuổi, khiến anh này tử vong. Trong một vụ việc khác, một phụ nữ ở Trung Quốc đã chuyển 80.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng) cho bạn trai mà cô này tin rằng bị quỷ ám và sau đó mất sạch số tiền tích lũy.

Nguồn: SCMP

Lại Hạnh