Mới đây, dư luận bàng hoàng trước thông tin vụ việc 2 mẹ con trú ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đi mua lợn rồi mất tích. Sau đó, thi thể người mẹ được tìm thấy, còn cháu bé bị vùi dưới đất.

Trao đổi trên báo Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) cho hay, các đơn vị chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc nghi là án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Trước đó vào ngày 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có 2 mẹ con bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái. Cơ quan chức năng sau đó đã cử nhiều người tìm kiếm nạn nhân, làm rõ sự việc.

Hiện trường nơi lực lượng chức năng tìm thấy bé gái bị vùi dưới đất. (Ảnh: Tiền Phong)

Vị lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Ái thông tin, khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì phát hiện thi thể người phụ nữ, còn bé gái bị mất tích. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19/1, lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé đang bị vùi dưới đất. May mắn là nạn nhân vẫn còn sống, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện, sức khỏe cháu bé đang dần hồi phục.

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, nạn nhân trong vụ việc là chị T.T.H. (sinh năm 1984). Sáng ngày 18/1 chị H. vẫn đi làm công nhân tại một xưởng quế trên địa bàn. Đến chiều cùng ngày, chị H. cùng con gái là cháu V.V.T. (6 tuổi) đi xem đàn lợn ở xã Xuân Ái do một người đàn ông giới thiệu, dự định mua về nuôi để bán vào dịp Tết.

Đến tối cùng ngày, không thấy mẹ con chị H. về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng sau khi không liên lạc được với nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và danh tính các cá nhân liên quan.