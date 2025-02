Ngày 25/2, PV tìm về thôn 3 (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk ) – nơi bị can Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, cùng trú TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), dựng nhiều nhà, dụ các bị hại tu tập “đắc đạo thành tiên”.

Toàn cảnh khu tu tập "đắc đạo thành tiên".

Điểm tu tập do vợ chồng Tuấn – Nhớ lập nên cách UBND xã UBND xã Ea Khal khoảng 8 - 10 cây số. Tuy nhiên, đường đến tịnh thất của các bị can khá quanh co, hẻo lánh, ít người qua lại.

Các căn nhà làm nơi tu tập "đắc đạo thành tiên" nằm trên quả đồi.

Phải mất khá lâu, PV mới tận thấy khu tu tập bí ẩn này. Đó là những căn nhà lắp ghép lấp ló trên quả đồi. Các khu nhà đầy rẫy cây lớn, cây nhỏ. Xung quanh khu đồi được bao bọc bởi những triền cà phê xen lẫn cây điều lâu năm.

Chưa hết, con suối sâu chạy quanh chân đồi càng khiến quả đồi của vợ chồng Tuấn – Nhớ thêm cô lập và bí ẩn.

Chiếc am dựng dưới gốc cây.

Do đường chính bị rào chắn, niêm phong phục vụ điều tra nên PV chỉ có thể quan sát từ phía ngoài. Nhìn từ xa vẫn có thể thấy các căn nhà của vợ chồng Tuấn được dựng khá chắc chắn và rộng, không khác gì nhà để ở.

Căn nhà được dựng khá chắc chắn.

Một người dân cho hay, từng được mục sở thị khu “tu tập” của vợ chồng Tuấn. "Họ dựng nhiều nhà to và rộng, bên trong chứa nhiều tượng, vật phẩm và ít giao thiệp với người dân xung quanh. Khu nhà luôn đóng cửa không phải ai cũng vào được".

Bên trong căn nhà khi lực lượng chức năng khám xét.

Ông Đoàn Văn Đoái (thôn 3, xã Ea Khal) có đất sát với đất nhà vợ chồng Tuấn chia sẻ thêm: “Rẫy nhà tôi và đất của vợ chồng Tuấn bị ngăn bởi con suối. Trước đây tôi có để một bờ nho nhỏ, nếu muốn qua có thể lội sang. Gần đây, tôi đã cho lấp rồi. Giờ muốn sang nhà Tuấn, phải đi vòng quả đồi. Tuy nhiên, công an đã niêm phong, vợ chồng Tuấn bị bắt, giờ chỉ có người làm lui tới”.

Ông Đoái cho biết thêm, vợ chồng Tuấn đến đây mua đất của một người dân trong thôn vào thời điểm sau dịch COVID-19. Cứ vào ngày đầu tháng hoặc ngày rằm, ông Đoái thấy Tuấn mua hoa tới thắp nhang (hương). Còn vợ chồng Tuấn làm gì trong đó, ông không biết và cũng không tò mò. Ông cũng không thấy ai lui tới trừ những người làm.

Điểm tu tập được bao bọc bởi đủ loại cây cối.

Ông Đào Văn Duẩn, trưởng thôn 3 (xã Ea Khal) cho biết, lúc mới mua đất, vợ chồng Tuấn có đến khai báo và hay liên hệ. Tuy nhiên, được thời gian, ông Tuấn “mất tích” hẳn. Về những căn nhà trên đất của Tuấn, ông Duẩn cho hay, trước khi mua có 1 căn nhà cũ. Sau đó, Tuấn tu sửa rồi làm thêm. Về các vật phẩm trong nhà Tuấn, ông Duẩn không nắm vì không biết chủ nhân mua sắm từ khi nào.

“Ông Tuấn ít giao lưu với mọi người. Khu đất của ông cũng hiếm thấy người xuất hiện. Vì không thấy tụ tập đông người nên tôi không để ý”, ông Duẩn chia sẻ.

Liên quan đến khu “tu tập đắc đạo thành tiên” của vợ chồng Tuấn – Nhớ, UBND xã Ea Khal cho hay, năm 2022, có phát hiện vợ chồng này xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng; đồng thời yêu cầu ông Tuấn viết cam kết, không cơi nới, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, mới đây, vợ chồng ông Tuấn lén lút dùng các vật liệu tiền chế để dựng các tịnh thất.

Lời kể của nạn nhân

Dù khu tu tập của vợ chồng Tuấn – Nhớ nằm ở khu vực xa xôi hẻo lánh nhưng lại “dụ” được nhiều bị hại rời thủ đô để về tu tập với mong muốn “đắc đạo thành tiên”.

Làm việc với cơ quan công an, anh H.V.G. - một trong số các bị hại cho biết, vì tin lời Tuấn - Nhớ mà vợ chồng anh đã rời Hà Nội để vào nơi rừng núi xa xôi để tu tập đắc đạo. Đối tượng Tuấn nói, nếu tu tập đúng theo hướng dẫn sẽ đắc đạo thành tiên và xuất hồn. Khi thành tiên thì thích gì sẽ có đó, kể cả vàng bạc, kim cương...

Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn gieo rắc về những điều tai ương, quái gỡ để bán vật phẩm rẻ tiền cho các bị hại với giá “cắt cổ”.

Tuấn chôn các vật phẩm dưới đất nhưng huyễn hoặc do "sư phụ" dùng phép di chuyển đến.

Đơn cử, vợ chồng anh G. đã phải mua 1 la bàn địa chấn với giá 5,3 tỷ đồng, 1 đầu hổ "712 năm tuổi" với giá 1,1 tỷ đồng. Vì tin và làm theo các đối tượng Tuấn – Nhớ, vợ chồng anh G. đã phải bán 3 căn nhà, sang nhượng và dừng hoạt động 2 công ty tại Hà Nội. Từ một người giàu có, vợ chồng anh G. đã trắng tay.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ. Các đối tượng này bị điều tra hành vi lợi dụng tu tập nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Tuấn - Nhớ.

Theo hồ sơ, vào năm 2021, vợ chồng Tuấn thấy nhiều người khá giả muốn thực hiện nhanh việc tu tập, sớm đắc đạo nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, đôi vợ chồng này đã “dụ” các bị hại góp tiền xây dựng khu tu tập trên. Đồng thời, Tuấn – Nhớ còn giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo.

Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ. Tuy nhiên, vợ chồng Tuấn lại thổi phồng rất hiếm và khó tìm do vì lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép. Từ đó, đôi vợ chồng này bán cho các bị hại với giá rất đắt.