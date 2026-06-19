Trong sáng ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn. Điển hình là vụ buôn lậu hàng hoá là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, qua nắm tình hình địa bàn, đầu năm 2026, Công an thành phố Hà Nội phát hiện 01 ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật về buôn lậu hàng hóa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã điều tra, xác minh, làm rõ nội dung trên, bước đầu xác định:

Từ năm 2023 – 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF (địa chỉ: Xóm chợ Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979; HKTT: Lô 7 ĐNV 1/26 Đền Lử 3, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình, thuộc tập đoàn An Bình Group) trực tiếp điều hành, đã nhập khẩu 339 công-ten-nơ chân gà theo loại hình E31 (là loại hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu) với tổng khối lượng khoảng trên 1.207 triệu tấn, trị giá khoảng trên 347 tỷ đồng.

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Nguyễn Thị Tố Loan chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (SN 1981; HKTT: Số 26, ngõ 42 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội; là Trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group) bán ra thị trường trong nước với số lượng trên 10.000 tấn. Trong số chân gà Nguyễn Thị Tố Loan nhập từ nước ngoài về Việt Nam, có những nước có dịch bệnh gia cầm, nên chính phủ Việt Nam không cho phép nhập khẩu chân gà của các nước đó để bán tại Việt Nam, mà chỉ được nhập khẩu gia công rồi xuất khẩu.

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Loan. (ảnh: CAHN)

Nhưng vì lợi nhuận nên Nguyễn Thị Tố Loan đã bất chấp pháp luật mà bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng tại một số địa phương, như: Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh... và nhiều tỉnh thành khác để tiêu thụ vào các quán ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tiến hành khám xét tại các kho lạnh nơi Nguyễn Thị Tố Loan thuê để tập kết hàng hóa, kết quả:

Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội (địa chỉ tại: KCN Quang Minh mở rộng, xã Quang Minh, TP Hà Nội) phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi, được bảo quản đông lạnh có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại kho đông lạnh THL thuộc Công ty cổ phần XNK kho vận THL (địa chỉ: Thôn Gia, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện 1.030,647 tấn chân gà, trong đó có 760 kg chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, trong tình trạng không đảm bảo vệ sinh ATTP.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 04/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 02 bị can: Nguyễn Tố Thị Loan, Trang Tuyết Ngọc về tội Buôn lậu, theo quy định tại khoản 4, điều 188 BLHS 2015.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Tố Thị Loan, Trang Tuyết Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.