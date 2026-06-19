Ngày 19/6, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trong số này có nhiều người là lãnh đạo, điều hành và nhân viên các Công ty khác nhau.

Trước đó, ngày 10/6, từ việc tiếp nhận đơn tố giác của người dân, Công an TP.HCM kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân; các công ty có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…

Bước đầu, công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức. Khách hàng bị dụ dỗ bằng việc thay vì gửi tiền vào ngân hàng hãy mua các hợp đồng này có thể sinh lời khi sang nhượng, lãi gấp đôi hoặc gấp nhiều lần.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Công an đề nghị ai là nạn của số đối tượng/công ty nêu trên, liên quan hệ Cơ quan Công an để phối hợp, hỗ trợ điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ: số 47 Thành Thái, Phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh; Phòng Cảnh sát kinh tế: số 14 Đoàn Như Hài, Phường Xóm Chiếu).

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.