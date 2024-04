Vụ lật thuyền khiến 4 phụ nữ mất tích ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể 2 người

Chiều 25/4, cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm, đến khoảng 15h00, nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn chìm thuyền trên sông Chanh đã được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 12h30, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên. Lực lượng chức năng khẩn trương đưa thi thể nạn nhân về Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để người thân nhận diện và lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, thuyền nan của chị Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên) chở 6 người phụ nữ đi làm. Thuyền di chuyển từ bến đò Phong Hải sang bến đò Hà An qua sông Chanh. Khi đến địa phận thuộc khu 12, phường Hà An, gặp dông lốc, thuyền bị lật làm 4 người mất tích. Chủ phương tiện và một người khác đã bơi vào bờ, được cứu hộ an toàn.

Bốn người mất tích gồm các chị: Nguyễn Thị H. (SN 1982), Nguyễn Thị M. (SN 1983), Nguyễn Thị N. (SN 1979, cùng trú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) và Dương Thị C. (SN 1966, trú thôn Cẩm Liên, xã Cầm La, thị xã Quảng Yên).

Để tìm kiếm những người mất tích, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và địa phương huy động hơn 250 người của các lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy quân sự, Công an và các lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, UBND phường Hà An... cùng 12 phương tiện tàu, xuồng chuyên dụng và hàng chục phương tiện của người dân.

Do thủy triều lên, công tác khoanh vùng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động tổng lực nhân lực, phương tiện nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.