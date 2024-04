Giông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25/4, trên luồng sông Chanh (đoạn thuộc phường Hà An và phường Phong Hải) xảy ra vụ tai nạn chìm, đắm phương tiện thuyền khiến 4 người mất tích.

Quảng Yên huy động 250 người cùng nhiều phương tiện tìm kiếm 4 người mất tích.

Trên phương tiện có chị Nguyễn Thị Tuyên (SN: 1979, trú tại Khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên) là chủ phương tiện và 05 công dân đi làm thủy sản . Trong quá trình di chuyển từ bến đò Phong Hải sang bến đò Hà An qua sông Chanh đến địa phận thuộc Khu 12, phường Hà An thì gặp cơn giông lốc , lật thuyền.

Thông tin ban đầu từ UBND thị xã Quảng Yên, các nạn nhân mất tích gồm: Chị Nguyễn Thị Hương (SN:1982); Nguyễn Thị Mơ (SN: 1983); Nguyễn Thị Nghĩa (SN: 1979) cùng trú tại Thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên; Dương Thị Cường (SN: 1966, trú tại Thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La thị xã Quảng Yên).

Riêng chị Tuyên - Chủ phương tiện và chị Nguyễn Thị Nhịp, (SN: 1980, trú tại Thôn Nam 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) bơi vào bờ và được cứu hộ an toàn.

Đến 7h30 sáng 25/4, công tác tìm kiếm chưa có kết quả.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Uỷ ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND phường Hà An và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà An, Thuỷ đoàn 1 - Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an huy động trên 250 người và 12 tàu, xuồng tìm kiếm (tàu, xuồng của lực lượng chức năng 07 phương tiện; huy động của người dân 05 phương tiện) và chỉ đạo các địa phương dọc 2 bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát, tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích.

Tính đến 7h30 sáng nay, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, UBND thị xã Quảng Yên đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.