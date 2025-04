Gần một phần ba số người trưởng thành trên toàn cầu đang phải đối mặt với căn bệnh cao huyết áp và các biến chứng nguy hiểm của nó như bệnh tim, đột quỵ, bệnh thận mãn tính và sa sút trí tuệ. Các bác sĩ thường khuyến cáo bệnh nhân cao huyết áp nên giảm lượng muối ăn để kiểm soát nồng độ natri trong cơ thể. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Sinh lý học - Sinh lý học Thận của Mỹ lại đề xuất rằng ngoài việc cắt giảm muối, việc bổ sung chuối vào chế độ ăn cũng có thể giúp điều chỉnh huyết áp hiệu quả hơn.

Tác giả Anita Layton (Đại học Waterloo) cho biết: "Thông thường, khi bị cao huyết áp, chúng ta được khuyên nên ăn ít muối. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc bổ sung các thực phẩm giàu kali như chuối hoặc bông cải xanh vào chế độ ăn uống có thể tác động tích cực đến huyết áp hơn là chỉ giảm natri". Natri và kali là hai chất điện giải giúp cơ thể truyền tín hiệu điện để co cơ bắp. Chúng cũng đóng vai trò trong các chức năng thiết yếu khác như giữ nước. Nghiên cứu mới nhất này chỉ ra rằng việc tăng tỷ lệ kali so với natri trong khẩu phần ăn có thể hiệu quả hơn trong việc hạ huyết áp so với chỉ giảm lượng natri.

Melissa Stadt, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Waterloo, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ: "Người tiền sử ăn nhiều trái cây và rau củ, do đó, hệ thống điều hòa của cơ thể chúng ta có thể đã tiến hóa để hoạt động tốt nhất với chế độ ăn nhiều kali và ít natri".

Ăn chuối đúng cách có thể tối ưu hóa lợi ích sức khỏe của loại quả này. Dưới đây là một số mẹo để chọn và tiêu thụ chuối tốt cho sức khỏe:

Cách chọn chuối:

Chọn chuối có màu vàng tươi, không có vết thâm hay đốm đen quá nhiều là dấu hiệu của quá chín.

Chuối chưa chín hẳn có màu vàng nhạt hoặc có đốm xanh thích hợp để để dành ăn trong vài ngày.

Tránh chọn những quả có vết cắt hoặc bị dập nát vì dễ bị hỏng và mất chất.

Loại chuối nên ăn:

Chuối tiêu hoặc chuối sứ đều là những lựa chọn tốt, mỗi loại có hương vị và độ ngọt khác nhau.

Chuối giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B6, vitamin C, kali và chất xơ.

Cách chế biến:

Ăn chuối tươi là cách tốt nhất để hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng.

Chuối chín có thể được nghiền nát và thêm vào bột yến mạch hoặc sinh tố để tăng cường hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Chuối cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu làm bánh hoặc chế biến thành kem chuối đông lạnh.

Tránh chế biến chuối với nhiệt độ cao trong thời gian dài vì có thể làm mất đi một số vitamin nhạy cảm với nhiệt.

Chuối biến tấu được nhiều món ăn ngon

Lưu ý khi ăn chuối:

Ăn chuối với một lượng vừa đủ, không nên ăn quá nhiều trong một lần vì chuối có hàm lượng đường tự nhiên cao.

Đối với những người cần kiểm soát lượng đường trong máu, nên chọn ăn chuối chưa chín hẳn vì lượng đường sẽ thấp hơn.

Chuối là một bữa ăn nhẹ tốt giữa các bữa chính hoặc sau khi tập thể dục để bổ sung năng lượng và chất điện giải.

Nhìn chung, chuối là một lựa chọn thực phẩm tuyệt vời, nhưng nên được tiêu thụ một cách cân đối và đúng cách để tận dụng tối đa lợi ích của chúng đối với sức khỏe.