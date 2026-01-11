Theo thông tin mà PV Báo Phụ nữ Việt Nam có được, người bị phản ánh có hành vi khiến một số cư dân lo lắng trong thang máy, đồng thời nhiều lần sang khu vực căn hộ khác để bấm chuông, trêu chọc, là một trẻ em sinh năm 2012.

Hồ sơ y tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương các năm 2019 và 2022 thể hiện, các bác sĩ chẩn đoán em bị rối loạn phổ tự kỷ và có chỉ định điều trị bằng thuốc, theo dõi lâu dài.

Áp lực tâm lý, sự quá tải của các gia đình có con mắc rối loạn phát triển là điều có thể được chia sẻ và cảm thông. Tuy nhiên, điều đó không thể là lý do để biện minh cho hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và danh dự của người khác.

Theo ghi nhận từ camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Vân Anh đã túm tóc, liên tục hành hung chị H. ngay tại hành lang chung cư. Đáng chú ý, một số người từ căn hộ mà bà Vân Anh bước ra không những không can ngăn kịp thời mà còn có hành vi cổ vũ, lăng mạ nạn nhân. Thậm chí, có người chặn cửa, không cho con gái chị H. ra ngoài hỗ trợ, khiến sự việc trở nên căng thẳng và nghiêm trọng hơn.

Con gái chị H. vừa học vừa chăm mẹ.

Vụ việc để lại nhiều hệ lụy đau lòng: nạn nhân bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần; người hành hung phải đối diện với vòng lao lý; những đứa trẻ trong gia đình bỗng nhiên thiếu vắng mẹ trong sinh hoạt thường ngày. Khi mọi chuyện đã xảy ra, tất cả đều trở nên muộn màng.

Được biết, sau sự việc, người cha của cậu bé đã nhiều lần nhắn tin, mong muốn được gặp và xin lỗi chị H. nhưng không được chấp nhận. Chia sẻ về quan điểm của mình, chị H. cho biết: "Đứa trẻ mắc bệnh là điều không ai mong muốn. Nhưng việc bà Vân Anh cùng người thân đã hành hung, lăng mạ, xúc phạm gây tổn thất nghiêm trọng về thể chất và tinh thần cho tôi và con là điều không thể bù đắp. Mọi việc hãy để pháp luật xử lý".

Ngày 11/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại tòa CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.