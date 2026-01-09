Chiều 9/1, trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, chị N.T.H., người phụ nữ bị hành hung giữa hành lang chung cư CT5-DN2, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đang phải theo dõi sức khỏe tại bênh viện.

Chị H. đang nằm theo dõi chấn thương sọ não tại bệnh viện. (ảnh: NVCC)

"Ngay sau khi bị hành hung, tôi đau đầu, choáng váng, đau ngực và khó thở. Nhưng nhà chỉ có hai mẹ con, tôi lo con gái nhỏ ở nhà một mình nên tối qua chưa thể đi khám. Đêm qua tôi hoảng loạn, gần như không ngủ được. Sáng nay tôi phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang vì tôi đau nhiều vùng đầu, tai trái và phần thân trên. Tôi được yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não", chị H. cho biết.

Kể lại diễn biến, chị H. cho biết khi bị hành hung, chị bị dúi đầu xuống liên tục nên không nhìn rõ bao nhiêu người tham gia tấn công. "Tôi chỉ biết họ đánh dồn vào đầu, bây giờ chạm vào đâu cũng đau", chị nói.

Chị H. cho hay mâu thuẫn với gia đình nam thanh niên trên không chỉ xảy ra với riêng chị mà kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong tòa nhà. Trước đây, gia đình này từng nhiều lần xô xát với các cư dân khác nhưng do khu vực hành lang không có camera nên khó xử lý. Sau sự việc này, chị mới tự lắp camera tại nhà để bảo vệ an toàn.

Riêng trường hợp của chị, người nam thanh niên nhiều lần có hành vi khiếm nhã, bấm chuông cửa và thực hiện các hành động không chuẩn mực phía ngoài lớp cửa sắt. Chị và con gái thường xuyên phải nhờ bảo vệ đưa lên tận cửa vì lo ngại bị theo dõi.

Video chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư CT5-DN2, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. (Video: NVCC)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị H. phản ánh việc bị hành hung. Theo đoạn clip chị chia sẻ, sự việc xảy ra khoảng hơn 20h ngày 8/1 tại hành lang chung cư.

Chị H. cho biết trước đó đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy. Người này nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có hành vi không chuẩn mực. Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị đã đăng cảnh báo trong nhóm cư dân và đề nghị ban quản lý tòa nhà vào cuộc xử lý.

Sau khi bài đăng được chia sẻ, theo lời chị H., một số người được cho là người thân của nam thanh niên đã chặn chị tại hành lang và hành hung.

Vào sáng 9/1, đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đang vào cuộc, xác minh thông tin chị N.T.H., cư dân chung cư CT5-DN2 trên đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội bị một nhóm người tấn công tại hành lang tòa nhà. Vào chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã đến bệnh viện trao đổi, xác minh thông tin về sự việc với chị H.