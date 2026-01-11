Kết quả giám định thương tích người phụ nữ bị hàng xóm hành hung tại chung cư

Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội đang điều tra vụ người phụ nữ bị hành hung ở hành lang chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực.

Sơ bộ kết quả giám định thương tích của nạn nhân bị hành hung là 0%.

Hình ảnh vụ xô xát.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (SN 1982; trú tại tòa CT5-ĐN2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đi làm về đến trước cửa căn hộ của Nguyễn Vân Anh (SN 1982) thì xảy ra mâu thuẫn.

Vân Anh chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt chị H. Quá trình xảy ra sự việc có em họ của Vân Anh ra can ngăn.

Sau khi bị hành hung, chị N.T.H. đến bệnh viện khám và điều trị. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp chiếu, bệnh viện chẩn đoán người phụ nữ bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực.

Nạn nhân có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai Vân Anh (đang học lớp 6) được phản ánh có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác.

Chị N.T.H. phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc Vân Anh bức xúc và xảy ra sự việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Từ Liêm khẩn trương xác minh, triệu tập Vân Anh để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, Vân Anh thừa nhận hành vi của bản thân. Công an phường Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, TAND Hà Nội cũng xét xử một vụ việc hành hung ở chung cư được dư luận quan tâm. Chiều 7/1, TAND Khu vực 2 Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi). Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central hồi tháng 8/2025.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo HĐXX bị cáo phạm tội lần đầu, nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho chị N.T.T. hơn 50 triệu đồng (khấu trừ số tiền 50 triệu bị cáo đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng).