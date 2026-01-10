Thời gian này, những diễn biến xung quanh vụ chị N.T.H (44 tuổi) bị nhóm người hành hung ở hành lang chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sau khi bị hành hung, chị N.T.H. đến bệnh viện khám và điều trị. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp chiếu, bệnh viện chẩn đoán người phụ nữ bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Nạn nhân đã có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Chị H. bị hàng xóm đánh ở hành lang chung cư. (Ảnh cắt từ clip)

Đến sáng ngày hôm nay (10/1), thông tin trên Dân Trí, công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập bà N.V.A. (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực), để làm rõ phản ánh liên quan vụ hành hung hàng xóm - chị N.T.H.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai bà V.A. (đang học lớp 6) được phản ánh có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác.

Chị N.T.H. đã phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc bà V.A. bức xúc và xảy ra sự việc. Công an phường Từ Liêm cho biết đã phân công cán bộ xác minh, đồng thời lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của chị N.T.H. để xử lý theo quy định.

Bà N.V.A. (áo đỏ) đã bị công an phường triệu tập lên làm việc. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, chia sẻ trên báo Lao Động, chị H. cho biết gia đình chị chuyển đến sinh sống tại chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực từ năm 2017. Thời gian qua, con trai bà V.A nhiều lần bấm chuông cửa căn hộ và có những hành vi không chuẩn mực phía bên ngoài lớp cửa sắt nhà chị.

Từ những sự việc trên, chị H. đã nhiều lần xảy ra tranh cãi với gia đình hàng xóm. Mâu thuẫn kéo dài khiến cuộc sống của chị và con gái bị đảo lộn hoàn toàn. Đến tháng 7/2025, chị H. rao bán căn hộ để tìm nơi ở mới. Tuy nhiên, ý định chuyển nơi ở của chị vẫn chưa thể thực hiện được do giá bất động sản xung quanh khu vực đang tăng cao.

Cũng theo chị, gia đình bà V.A từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với các hộ dân khác trong chung cư. Tuy nhiên, do khu vực hành lang không được lắp đặt camera an ninh nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc thu thập căn cứ xử lý.