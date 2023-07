Vụ hàng rong "chém đẹp" du khách: Quận Hoàn Kiếm vào cuộc xử lý

Báo Tiền Phong phản ánh thông tin một số người bán rong hoa quả, giải khát bán giá bắt chẹt khách ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, ngày 10/7, UBND quận Hoàn Kiếm có công văn 1357 gửi báo Tiền Phong .

Văn phòng UBND quận Hoàn Kiếm thông báo: Ngay khi nhận được thông tin phản ánh của báo Tiền Phong đăng tải ngày 9/7 liên quan đến việc bán hàng rong và “chặt chém” du khách tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp hợp với công an quận, UBND và Công an phường Lý Thái Tổ kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh.

Cơ quan chức năng xác định người bán hàng có trong ảnh là N.V.T. (sinh năm 1978). Tại Công an phường Lý Thái Tổ, ông T. thừa nhận vào khoảng đầu tháng 7 có bán hàng rong tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cho hai khách nước ngoài hai cốc trà chanh với giá 40.000 đồng, bán 0,6kg quả dầm với giá 60.000 đồng, tổng số tiền là 100.000 đồng.

“Công an phường Lý Thái Tổ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. về hành vi “Bán hàng rong trong tuyến phố cấm” theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 với số tiền 150.000 đồng và yêu cầu cam kết không vi phạm bán hàng rong tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm”, UBND quận Hoàn Kiếm nêu.

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với công an quận, UBND các phường xung quanh hồ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm, tiếp tục duy trì hoạt động của 3 tổ công tác của quận thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các phường, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của các đơn vị, các phường và lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý hoạt động của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hồ Hoàn Kiếm là di tích danh thắng đặc biệt cấp quốc gia, là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội. Để đảm bảo an ninh trật tự các ngày trong tuần và trong thời gian diễn ra không gian đi bộ, lực lượng an ninh trật tự thường xuyên duy trì 3 ca/ngày, đảm bảo 24/24h làm việc trên địa bàn, các phòng, ban và UBND các phường tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.