Diễn biến mới vụ quán cơm bình dân bị tố "chặt chém" 160.000 đồng/suất

Liên quan đến sự việc quán cơm bình dân bị tố "chặt chém" suất cơm 160 nghìn đồng, tại ngõ 4 Phương Mai, quận Đống Đa, đại diện UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã có thông tin chính thức.

Quán cơm chưa xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Ông Bùi Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Phương Mai, khẳng định, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã đề nghị Công an phường vào cuộc xác minh. Đồng thời, công an phường mời bà Võ Thanh H. và chồng tên C. là chủ quán lên trụ sở làm việc.



Theo xác minh, lực lượng chức năng xác định trước đó có sự thỏa thuận giữa người bán hàng với khách, tuy nhiên cơ quan chức năng hiện chưa liên hệ được với người đăng tải thông tin để làm rõ.

Về điều kiện bán hàng, lãnh đạo UBND phường Phương Mai cho biết thời điểm kiểm tra cuối tháng 6 vừa qua, quán cơm xuất trình được giấy phép kinh doanh do quận cấp nhưng chưa trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).

“Trước đó, chủ quán ăn cho hay, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP bị thất lạc nên chưa thể xuất trình. Phường cũng yêu cầu trong khoảng 15 ngày, chủ quán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ. Được vài ngày thì xảy ra vụ việc này. Hiện tại phường vẫn đang tiếp tục làm rõ, vi phạm thế nào chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh xử lý”, lãnh đạo UBND phường Phương Mai nhấn mạnh.

Hình ảnh suất cơm gây tranh cãi

Về việc quán chưa niêm yết giá, lãnh đạo UBND phường Phương Mai cho rằng, qua làm việc được biết, việc niêm yết giá với quán cơm khó thực hiện vì phụ thuộc vào các món, số lượng món cũng như món ăn theo mùa… Trong khi đó, đa số quán cơm bình dân khách vào phải thỏa thuận giá.



“Chúng tôi hết sức chia sẻ với người dân bởi địa bàn phường mật độ dân cư qua lại đông do có nhiều bệnh viện. Phường yêu cầu cơ sở phải cam kết bán giá hợp lý nhất cho khách. Nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Dũng nói thêm.

Hình ảnh ghi lại tình huống khi khách hàng tại quán

* Trước đó, sáng ngày 7/7, bà Võ Thanh H. (chủ quán cơm) cho biết, sau khi bị phản ánh, bà đã lên Công an phường Phương Mai làm việc. Liên quan đến suất cơm giá 160 nghìn gây xôn xao dư luận, bà H. cho biết, thời điểm chiều ngày 4/7, bà đi vắng, nhân viên ở nhà bán cơm cho khách.



Bà H. khẳng định suất cơm mình bán giá như vậy là “không chặt chém”. “Nhân viên quán tôi kể lại là khách gọi cơm khi cắt sườn ra bảo khách là nếu nhiều sườn là nhiều tiền đó. Sau nhân viên báo 160 nghìn đồng, khách bê cơm vào bàn. Sau đó khách ra kêu đắt rồi nhân viên bỏ ra vài miếng thịt rồi thu giá 100 nghìn đồng. Suất cơm đến 16-17 miếng thịt chưa kể thịt băm, rau như vậy là không đắt”, bà H. nói.

Trước thông tin cho rằng quán ăn đã từng bị phản ánh "chặt chém" cách đây vài năm, bà H. phủ nhận.