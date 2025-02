Mới đây, một người đàn ông ở TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) mua 10 tờ vé số, tặng người thân 8 tờ, giữ lại 2 tờ. Sau đó cả 10 tờ đều trúng giải đặc biệt nhưng không may do đi bắt ba khía và hái dừa nước nên vé số bị rách nát, không lãnh thưởng được.

2 tờ vé số trúng đặc biệt bị rách, nát.

Theo Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, do tờ vé không còn nguyên hình, nguyên vẹn theo thể lệ và Thông tư 75 nên công ty không thể giải quyết được.

"Vé còn bé xíu, không còn nhận dạng và so cùi được. Công ty có cùi lưu nhưng tờ vé số đó không thể so cùi được. Rất lấy làm tiếc cho họ, vì may mắn lắm mới trúng giải đặc biệt, nhưng quy định phải đủ điều kiện thì mới trả thưởng được" - đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang thông tin.

Sau sự việc, cộng đồng mạng bày tỏ tiếc nuối cho người đàn ông. Đồng thời thắc mắc có cách nào để người đàn ông nhận được thưởng.

Liên quan nội dung trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, cho biết việc Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang từ chối trả thưởng là không sai.

Theo quy định, điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xoá, sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Sở dĩ có quy định trên là nhằm mục đích tránh gian lận bằng việc tẩy xóa, in thêm, chắp vá vào tờ vé số đó để nhận thưởng.

Trong trường hợp này, nếu có đủ căn cứ để xác định người đàn ông ở Trà Vinh trên đúng là đã mua 10 tờ vé số, giữ lại 2, tặng 8 và cả 10 tờ vé số đã trúng thưởng thì Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang nên xử lý theo hướng là làm các thủ tục để xác minh đúng sự việc là người đàn ông ở Trà Vinh kia đã mua 10 tờ vé số giống nhau thông qua việc ghi nhận qua đại lý bán vé số của mình là ai đã phân phối lô vé số đó.

Sau đó thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng mời người trúng thưởng đến nhận. Và người đàn ông ở Trà Vinh kia được coi là trúng thưởng sau khi Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang ra thông báo: Nếu đến hạn cuối cùng, không có bất kỳ người dân nào mang 2 tờ vé số trúng độc đắc đến nhận giải thì xác nhận người đàn ông ở Trà Vinh trúng giải và trao giải cho ông ấy.

Cho dù là quy định của nhà nước hay tư nhân thì cũng nên tìm căn nguyên gốc của vấn đề để giải quyết có tình, có lý.

Việc hai tờ vé số bị rách nát là tai nạn chứ không phải là sự gian lận để từ chối trả thưởng. Nếu người đàn ông chỉ mua 2 tờ vé số và trúng thì không đáng bàn nhưng ông ấy mua 10 tờ và đã cho đi 8 tờ đã trúng.

"Với một doanh nghiệp xổ số, việc chi trả thêm cho 2 tờ vé số đã rách kia không làm nghèo đi doanh nghiệp đó nhưng nó là cơ hội rất tốt để quảng bá về đạo đức kinh doanh và tính nhân văn trong xử lý tình huống của mình. Với người dân nghèo thì đây là số tiền rất rất lớn với họ. Thiết nghĩ Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang xem xét đề xuất trên" - luật sư Trần Thị Thanh Thảo đề xuất.