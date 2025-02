Khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm, phương tiện của các đối tượng

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa phá đường dây lừa đảo của nhóm người giả danh cô đồng để chiếm đoạt tài sản người dân. Các nguồn tin từ người dân đã giúp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhóm đối tượng này nên một chuyên án đã được triển khai, báo An Ninh Thủ Đô cho hay.

Nhóm đối tượng chuyên sử dụng điện thoại gọi điện đến người dân, tự xưng là "cô đồng" của một số cơ sở tín ngưỡng, lợi dụng lòng tin tâm linh của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản được xác định sống ở tỉnh Tuyên Quang nên Công an cả hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 nghi phạm chính là Đỗ Ngọc Anh, Đinh Thế Anh, Nguyễn Thị Lựu và 26 đối tượng liên quan khác.

Công an nhận định, nhóm này giả mạo nhận là cô đồng ở chùa, đền để đe doạ và lôi kéo người dân vào những nghi thức giải hạn hay mua vật phẩm phong thủy giả mạo.

Cơ quan điều tra ghi lời khai đối tượng Đỗ Ngọc Anh. Ảnh: ANTĐ

Những vật phẩm này được quảng cáo là đã được "trì chú" và "mở cung tài lộc" tại những địa điểm tâm linh và có thể mang lại may mắn và sức khỏe cho mọi người, với chi phí từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi món.

Theo VTV, trong chưa đầy một năm, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ 28.000 nạn nhân. Dựa trên chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới hành vi lừa đảo và khởi tố 25 đối tượng, đồng thời mở rộng cuộc điều tra.

Các đối tượng lừa đảo tâm linh sẽ bị xử lý thế nào?

Theo luật sư Hoàng Anh Sơn thuộc Đoàn luật sư TP.HCM trong cuộc trao đổi với Dân Việt cho biết, tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định cụ thể tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017.

"Hang ổ" của nhóm đối tượng trong đường dây. Ảnh chụp màn hình ANTV

Một người có thể bị xử phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu chiếm đoạt số tài sản từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gặp một trong các trường hợp như đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội hoặc tài sản có ý nghĩa đặc biệt với người bị hại.

Trong trường hợp người phạm tội thuộc một trong những trường hợp như có tổ chức, chuyên nghiệp, chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm hay lợi dụng chức vụ, họ có thể phải đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù giam.

Nếu chiếm đoạt số tiền từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, hình phạt có thể là tù từ 7 đến 15 năm. Và những trường hợp nghiêm trọng hơn, như chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, có thể phải đối diện với 12 đến 20 năm tù, hoặc thậm chí là tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội cũng có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề, hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, hoặc thậm chí tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.