Sau vụ Hải Sapa bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng, câu chuyện thịt trâu đông lạnh Ấn Độ được quảng cáo thành "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai được VTV dẫn lại, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" trong vụ án là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó sản phẩm được quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc". Điều này khiến không ít người lo ngại về thịt trâu đông lạnh nói chung.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), việc sử dụng thịt trâu đông lạnh Ấn Độ nhưng nói là thịt trâu tươi Tây Bắc, là hành vi gian lận thương mại. Chưa rõ thịt trâu này có đảm bảo an toàn khi nhập khẩu hay không, trước hết, người mua bị mất tiền nhiều hơn với mác thịt trâu tươi Tây Bắc là điều rõ ràng.

"Ở đây chúng ta cẩn phân biệt rõ thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ không đồng nghĩa với thịt không an toàn. Điều đáng bàn trong vụ việc là việc thay đổi thông tin về nguồn gốc sản phẩm, khiến người mua hiểu đó là đặc sản được làm từ thịt trâu Tây Bắc", chuyên gia nhấn mạnh.

Hải Sapa trong một lần quảng cáo về sản phẩm thịt trâu gác bếp. (Ảnh cắt tử clip trên tài khoản Tiktok Hải Sapa)

Vậy thịt trâu tươi và thịt trâu đông lạnh khác nhau thế nào?

Theo VTV, một số dấu hiệu cảm quan thường được chia sẻ gồm:

1. Quan sát thớ thịt khi xé

Với thịt trâu tươi, các thớ cơ thường chắc và khá liền mạch. Khi dùng tay xé dọc theo thớ, miếng thịt có thể tước thành những dải sợi dài, tương đối nguyên vẹn. Phần thịt phía bên trong thường có màu đỏ hồng đặc trưng.

Trong khi đó, thịt đã trải qua quá trình cấp đông rồi chế biến có thể có cấu trúc bở hơn, các thớ dễ đứt đoạn, vụn và khó xé thành sợi dài. Phần bên trong có thể có màu thâm hoặc nhợt hơn.

Tuy nhiên, đây chỉ là dấu hiệu cảm quan để tham khảo, bởi màu sắc và cấu trúc thịt còn chịu ảnh hưởng của giống trâu, phần thịt được sử dụng, quá trình cấp đông, rã đông và chế biến.

2. Đập dập để quan sát độ tơi của thớ thịt

Một cách khác được nhiều người chia sẻ là đập dập miếng thịt rồi quan sát cấu trúc.

Thịt được làm từ nguyên liệu tươi thường có xu hướng tơi, bông hơn khi đập, trong khi các sợi thịt vẫn đan xen và giữ được độ liên kết.

Ngược lại, miếng thịt có cấu trúc bở có thể bị bẹp, nát vụn hoặc đứt thành từng khúc khi tác động lực.

3. Cảm nhận khi nhai

Thịt trâu gác bếp làm từ thịt tươi thường có độ dai đặc trưng. Khi nhai kỹ, thịt có thể để lại vị ngọt hậu, hòa cùng mùi khói và các loại gia vị như mắc khén, hạt dổi.

Với sản phẩm có chất lượng thịt kém hoặc nguyên liệu đã trải qua cấp đông, cấu trúc có thể cho cảm giác bở, bột hơn và vị ngọt hậu không rõ.

Tuy nhiên, không thể dựa riêng vào vị giác để kết luận nguồn gốc thịt. Đặc biệt, gia vị, muối, đường, ớt hoặc các thành phần tẩm ướp có thể làm thay đổi đáng kể mùi vị của sản phẩm.

4. Cẩn trọng với sản phẩm có giá rẻ bất thường

Giá cũng có thể là một dấu hiệu để người mua đặt câu hỏi về sản phẩm.

Theo thông tin được chia sẻ trong nội dung phân biệt nói trên, thịt trâu tươi sau khi chế biến thành thịt gác bếp hao hụt đáng kể, khoảng 3 kg thịt tươi mới cho ra khoảng 1 kg thành phẩm. Vì vậy, sản phẩm được quảng cáo là thịt trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc nhưng có giá thấp bất thường có thể khiến người mua cần kiểm tra kỹ hơn về nguyên liệu và nguồn gốc.

Tuy nhiên, không nên coi giá bán là bằng chứng để xác định thịt được làm từ trâu Việt Nam hay trâu nhập khẩu. Giá còn phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu, quy mô sản xuất, thương hiệu, cách chế biến và nhiều yếu tố khác.