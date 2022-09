Vụ giao con nhờ chữa bệnh, bất ngờ nhận lại hũ tro cốt: Chúng tôi không nhận một đồng nào tiền đền bù

* Phóng viên: Vì sao ông quen biết với ông L.M.Q. (SN 1977; thường trú tại TP Huế; tạm trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và tin tưởng đến mức giao hoàn toàn con trai cho ông này chữa bệnh với giá cao?

+ Ông N.H.Ng: Đó là mối quan hệ thông qua bạn bè. Chúng tôi đã chơi với nhau hơn 5 năm rất thân, khi con trai tôi chưa chào đời.

Mỗi lần Q. ra Huế thì chúng tôi đi chơi, ăn uống cùng nhau. Tôi cũng thường xuyên đến nhà của cha mẹ Q. ở đường Nguyễn Bính (TP Huế) chơi. Ông tạo vỏ bọc cho mình là một người rất giàu có, tài sản đến cả trăm tỉ đồng, ở khách sạn sang trọng, mua nhiều cây cảnh rất có giá trị, nói tiếng Anh rất tốt, rất thương trẻ em.

Q. bị tai nạn và phải đi lại bằng nạng, khoe mình học "tật học" chữa bệnh trẻ em ở nước Anh. Qua tìm hiểu thấy có nhiều gia đình gửi trẻ bị bệnh tự kỷ, chậm nói… cho ông điều trị nên tôi cũng tin tưởng.

Sau khi con trai tôi chào đời, nhiều cơ sở y tế chẩn đoán cháu có dấu hiệu chậm nói, chậm đi, không nhanh nhẹn thì ban đầu tôi hỏi Q. thì ông nói bình thường, đừng lo lắng. Tuy nhiên, sau đó, Q. nói cháu bị như vậy rất nguy hiểm, lôi kéo tôi đưa cháu vào chữa. Tôi sợ đưa con mình vào điều trị tại cơ sở y tế thì cháu bị Covid-19 nguy hiểm, trong lúc Q. nói sẽ có ê-kíp điều trị cho cháu ở biệt thự riêng, tách biệt với xã hội, khi vào phải được test Covid-19.

Chúng tôi không kỳ vọng con mình khỏi bệnh 100% nhưng hy vọng cháu tốt hơn nên an tâm gửi cháu điều trị. Khi đó tôi nghĩ rằng với khối tài sản lớn như vậy thì Q. sẽ không đánh đổi để lấy vài ba tỉ đồng công sức chữa bệnh cho con tôi. Tôi như một người chới với giữa dòng sông và được quăng một cái phao nhưng đã bị lừa.

Ông N.H.Ng.

* Thỏa thuận giữa 2 bên ông Q. có cho biết sẽ điều trị bệnh cho cháu ở đâu hay không? Vợ chồng ông có được gặp con, có được gọi điện cho con không?



- Mỗi tháng tôi phải trả cho Q. 200 triệu, đặt cọc trước 3 tháng. Cháu được ở trong căn biệt thự sang trọng, cạnh bên có một trẻ lớp 2 ở nhưng mỗi cháu có một ê-kíp chăm sóc riêng, việc điều trị đều do ông Q. đảm nhận.

Theo phác đồ điều trị của ông thì khi có thành quả gì đó, cháu nói được chẳng hạn thì Q. mới điện video Zalo cho vợ chồng tôi để nói chuyện. Từ khi giao con cho ông Q. (ngày 3-3) thì tôi chưa được gặp hay nói chuyện, xem hình ảnh của cháu một lần nào.

Ông Q. chỉ liên lạc với tôi 3-4 lần thông báo cháu bị Covid-19 nhưng khỏe rồi, lên cân, khả năng một tháng nữa phải gửi áo quần vào cho cháu. Trong thỏa thuận, ông Q. nói sẽ điều trị cho cháu tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) chứ không cho biết địa chỉ cụ thể, ông yêu cầu giữ kín vì sợ vợ chồng tôi lên thăm cháu sẽ phá vỡ liệu trình điều trị của ông.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi làm đơn tố cáo và công an mời ông Q. lên làm việc mới biết địa chỉ cụ thể ở đường Phan Chu Trinh (Bảo Lộc), họ phản hồi lại cho tôi nên đến ngày 3-8 chúng tôi mới lần đầu tới đây và biết rằng mình đã bị Q. lừa.

* Ông Q. ôm hũ tro cốt ra Huế hẹn ông uống cà phê rồi nói cháu đã chết vì Covid-19 và tự đốt xác cháu, khi đó ông không nghi ngờ gì sao?

- Sáng 27-3, ông Q. điện thoại hẹn tôi đến cà phê ở một quán trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế) rồi nói cháu chết rồi.

Tôi bị sốc nhưng gắng gượng hỏi nguyên nhân và thi thể cháu đâu. Q. nói cháu bị Covid-19 và làm các động tác tâm lý trấn an, giải thích cho tôi rồi gọi điện cho bà C.T.T.B. (tên thường gọi là T.) ở ngoài ô tô mang hũ tro cốt nói là của cháu vào giao cho tôi.

Tôi hỏi sao anh tự thiêu xác cháu thì Q. nói vì sợ sức khỏe của vợ chồng tôi ảnh hưởng nên khi cháu chết đã bỏ lên ô tô chạy liền ra Huế. Trên đường di chuyển, trong khi dừng lại chờ đón con trai và một bệnh nhi lớp 2 bắt taxi ra điểm hẹn thì họ đã tiến hành đốt xác con trai tôi vì sợ thi thể cháu phân hủy, hôi thối.

*Ông có coi qua hũ tro cốt mà ông Q. giao cho mình không? Trong đó có gì?

- Đổ ra có xương trắng, than, tro. Tôi lấy một ít để gửi thờ và chờ cung cấp cho công an để giám định AND phục vụ điều tra.

* Việc dừng trên đường rồi đốt xác thì ông có thấy mâu thuẫn không? Vì sao đến ngày hôm sau ông mới trình báo với Công an TP Huế?

- Khi đó tôi bàng hoàng, quá đau buồn nên gọi anh trai và vợ tới quán cà phê giải quyết sự việc. Trước đó Q. cũng báo rằng cháu bị Covid-19 nên tôi có sự liên tưởng cái chết là do vậy nên hoài nghi ít hơn, chỉ nghĩ đến việc làm đám tang cho cháu. Sau này, tôi bình tâm trở lại, thấy ông Q. lộ rõ sự lừa dối nên cũng đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu. Và có thể con trai tôi vẫn còn sống.

Ông Q. làm tất cả vì tiền thôi. Trong khi ông không có khả năng chữa bệnh và nếu trả lại con mà không chữa được bệnh cho cháu thì phải trả lại toàn bộ tiền cho gia đình tôi. Đó là sự phỏng đoán và tôi không thể hiểu hết về ông Q., tất cả trông chờ vào công an.

* Ông đã nhận sự bồi thường nào từ ông Q. sau cái chết của con trai mình chưa?

- Có nhiều người nghi ngờ vợ chồng tôi đã nhận tiền để thỏa thuận với ông Q. nhưng tôi khẳng định rằng chúng tôi chẳng nhận đồng nào dù ông này có gợi ý. Ông Q. có thuê dịch vụ lo đám tang ở nghĩa trang Hương An Viên (TP Huế), xây lăng cho cháu trên mảnh đất mà gia đình đã mua sẵn trước đó. Vợ chồng tôi sẵn sàng vay mượn số tiền lớn để chữa bệnh cho cháu thì cần gì tiền của ông Q.? Chúng tôi chỉ cần con thôi.

* Vậy, vì sao có lúc ông lại quyết định rút đơn tố giác ông Q.?

- Ông Q. quỳ lạy, xin gia đình tha lỗi và nguyện ở lại mộ suốt 2 năm như đúng thời gian cam kết chữa hết bệnh cho cháu. Lúc tổ chức đám tang, dù bị tàn tật nhưng ông Q. ở lại trên ô tô suốt mấy ngày đêm, cách nói chuyện cũng làm cho chúng tôi động lòng, nghĩ ông thực tâm.

Khi đó tôi vẫn còn tin con mình bị Covid-19 mà chết, đó là một tai nạn đến với cháu nên tha thứ. Mặt khác cha mẹ tôi đã cao tuổi, bị bệnh tim mạch nên tôi lo sợ sự việc ồn ào ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.