Gia đình kêu cứu vụ cháu bé chậm phát triển được báo "chết vì COVID-19, thi thể thiêu thành tro"

Ngày 11-9, tin từ Công an TP Huế cho biết công an đã nhận được đơn tố giác sự việc trên và chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đơn gửi cơ quan công an, gia đình bé N.L.M.Q. (3 tuổi) ở Huế cho biết đầu năm nay họ phát hiện con mình có dấu hiệu bị bệnh chậm phát triển.

Qua giới thiệu của người quen, họ liên hệ với ông L.M.Q. (tạm trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để nhờ người này chữa bệnh cho cháu. Ông Q. cho biết để chữa khỏi bệnh phải đưa cháu Q. vào Lâm Đồng, đến cơ sở chữa trị của người này để điều trị nội trú. Ông Q. cũng cho biết chi phí chữa bệnh là 200 triệu đồng/tháng.

Gia đình cháu Q. đã chuyển cho ông Q. số tiền 600 triệu đồng và đưa cháu vào Lâm Đồng giao cho người này. Trước khi cho cháu Q. đi chữa trị, bố mẹ cháu có viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu Q. cho ông Q. vào tháng 3-2022.

Khoảng ba tuần sau khi cháu Q. vào Lâm Đồng điều trị thì bố cháu nhận được điện thoại của ông Q., nói rằng xin được gặp mặt trực tiếp ở TP Huế.

Khi gặp nhau, ông Q. thông báo với gia đình là cháu Q. đã chết vì COVID-19. Ông nói do "sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy" nên ông Q. đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự.

Ông Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận trước đó.

Theo gia đình cháu Q., việc cháu Q. chết không hề có sự xác nhận nào từ phía bệnh viện hay cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ngoài ra họ còn nhận được thông tin việc ông Q. có sự xâm hại về thể xác cháu Q. nên đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Do sự việc cháu Q. chết theo đơn tố cáo xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng nên Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ, đơn thư tố giác tội phạm cho Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.