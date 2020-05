Vụ giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp gom khẩu trang: Công an mở rộng điều tra

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp cho biết đã mời ông Phạm Hữu Quốc (SN 1968, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, đang bị đình chỉ công tác) lên làm việc thông báo một số vấn đề liên quan.



Theo đó, ông Quốc được thông báo trước đó Công an quận Gò Vấp ra quyết định không khởi tố với ông về tội "Đầu cơ" nhưng VKSND quận Gò Vấp chưa đồng ý với quyết định này, yêu cầu công an phải làm rõ một số hành vi khác để điều tra thêm.

Dùng xe cứu thương đi bán khẩu trang

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết sẽ gia hạn thời hạn giải quyết tin báo đã thụ lý ngày 28-2 trong thời hạn 2 tháng. Kết quả xác minh ban đầu cho biết vào ngày 28-2, Công an quận Gò Vấp tiếp nhận kiến nghị điều tra của Thanh tra UBND quận Gò Vấp đối với ông Phạm Hữu Quốc có hành vi mua bán khẩu trang y tế số lượng lớn với giá cao.

Tại CQĐT, ông Quốc thừa nhận vào ngày 17-2, ông có thỏa thuận mua khẩu trang y tế cho ông Mã Thanh (SN 1977, ngụ quận 11, TP HCM) và một người bạn của ông Thanh là Visal (quốc tịch Campuchia). Trong lúc thỏa thuận mua khẩu trang, ông Thanh khẳng định ông Quốc báo giá là 220.000 đồng/hộp tương đương 11 triệu đồng/thùng nhưng ông Quốc không thừa nhận chi tiết này.

Sau khi thỏa thuận giá cả, ông Mã Thanh đến Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp giao cho ông Quốc 50.000 USD. Sau đó, ông Thanh 4 lần chuyển thêm cho ông Quốc 4,3 tỷ đồng. Như vậy, ông Quốc đã 5 lần nhận tiền với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp

Trong hai ngày 18 và 19-2, ông Trần Hữu Thái (SN 1988, quyền trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp) đã tìm mua được 202 thùng khẩu trang y tế với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Sau khi gom được 202 thùng khẩu trang, ông Quốc đã điều động 3 lượt xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp cùng xe tải của công ty đối tác vận chuyển đến một căn nhà trên đường Mã Lò (quận Bình Tân, TP HCM) cho ông Thanh. Sau đó, Visal cho người đến chở số khẩu trang này đi đâu không rõ.

Tuy nhiên, sau khi giao hàng, ông Quốc yêu cầu Mã Thanh chuyển thêm tiền thì ông Thanh không đồng ý với lý do đã chuyển hơn 5,4 tỷ đồng trong khi mới nhận 202 thùng khẩu trang. Ông Quốc trả lời do giá biến động nên tăng từ 22,8 triệu đến 23,6 triệu đồng/thùng. Ông Thanh chỉ đồng ý mua giá 11 triệu đồng đến 12,5 triệu đồng/thùng, từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ trên các trang mạng xã hội đã đăng tải nhiều thông tin giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp đầu cơ, mua bán khẩu trang với số lượng lớn.

Đầu cơ hay buôn lậu?

Tại CQĐT, ông Quốc khai đã trực tiếp mua 147 thùng khẩu trang của Công ty Hoàng Thiên Kim với số tiền 1,575 tỷ đồng và mua trôi nổi của các cá nhân khác. Ông Trần Hữu Thái mua giúp ông Quốc 25 thùng khẩu trang.

Kết quả xác minh cho thấy ông Phan Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Vi Na) xuất bán cho Công ty Hoàng Thiên Kim 100 thùng khẩu trang trị giá 148,5 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào cuộc họp liên ngành các cơ quan tố tụng tại quận Gò Vấp thống nhất về định giá hàng hóa thực tế là hơn 4,6 tỷ đồng.

Theo Công an quận Gò Vấp, tại thời điểm xảy ra vụ việc này, khẩu trang không nằm trong danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá được nhà nước quy định tại Luật Giá và Nghị định 177/2013/NĐ-CP. Căn cứ vào các quy định này, Công an quận Gò Vấp nhận định không thể xử lý ông Quốc tội đầu cơ mà chỉ có thể xử lý tội "Buôn lậu" nếu chứng minh được yếu tố đưa hàng hóa qua biên giới. Trong khi đó, đối tượng Visal hiện nay chưa xác định được lai lịch, hàng hóa được vận chuyển đi đâu tiêu thụ..., từ đó Công an quận Gò Vấp ra quyết định không khởi tố vụ án.

Theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM), trong thời điểm dịch Covid-19, Nhà nước và Chính phủ đã dốc hết sức người, sức của để phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các quy định xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi, đầu cơ, tăng giá khẩu trang cũng như những mặt hàng khan hiếm khác. Trong vụ việc này, việc truy tìm những người liên quan là việc cần làm và phải làm của CQĐT. Cho nên việc rà soát các quy định cũng như việc điều tra nhiều vấn đề liên quan là việc cần làm để đưa ra mức xử lý đúng quy định và được dư luận đồng tình.