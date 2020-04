Vụ đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ cưỡng bức người phụ nữ tâm thần: Đại diện hãng tiết lộ thông tin bất ngờ

Cụ thể theo ông Nguyễn Việt Linh, phụ trách truyền thông beGroup, ngày 18/4 công ty nhận được phản ánh từ báo chí về việc nghi ngờ tài xế "be" có hành vi xâm hại tình dục nơi công cộng.

Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền một video clip được cho là ghi hình tại khu vực đường Lão Tử (P.11, Q.5, TPHCM). Trong video clip một người đàn ông mặc áo đồng phục tài xế công nghệ bebike có hành vi khống chế, ép buộc một phụ nữ thực hiện hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, beGroup đã kiểm tra và nhận thấy biển số xe được cung cấp trong video clip 48H1-018.70 hoặc 48N1-018.70 không trùng khớp với bất cứ tài khoản tài xế nào đã được đăng ký trên hệ thống của beGroup.

Chiếc xe nghi phạm Trương Gia Huy dùng để tẩu thoát sau khi thực hiện hành vi cưỡng bức cô gái lang thang. (Ảnh: CACC)

"Tài xế beBike H.H.N có ngày đăng ký 17/02/2020, biển số xe đăng ký với "be" là: 48B1-505.*3). Do giai đoạn dịch bệnh, tài xế N. đã đưa tài khoản cho đối tượng Trương Gia Huy (không phải tài xế "be") sử dụng.

Thời điểm xảy ra sự việc đối tượng Trương Gia Huy sử dụng xe mang biển số: 48H1-018.70 di chuyển với mục đích cá nhân và không thực hiện/không liên quan đến chuyến xe của "be" để thực hiện ý đồ xấu. Chúng tôi rất l ấy làm tiếc và cảm thông với nạn nhân trong sự vụ vừa xảy ra dù hành vi phạm tội không phải do tài xế "be" thực hiện" - ông Linh cho biết.

Đại diện beGroup cũng cho biết đã tiến hành khóa vĩnh viễn tài khoản tài xế H.H.N và đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý, cung cấp thông tin các vấn đề liên quan để điều tra vụ việc.

Trước đó như đã thông tin, sau khi Công an Q.5 vào cuộc điều tra vụ việc một clip ghi lại cảnh đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ "be" có hành vi đe dọa, cưỡng bức người phụ nữ lang thang tại một con hẻm nhỏ ở địa phương, Trương Gia Huy (21 tuổi) đã chủ động đầu thú.

Huy khai do đang thất nghiệp nên mượn xe, tài khoản của bạn để chạy xe ôm. Huy cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi phim ảnh đồi trụy và suy nghĩ bồng bột dẫn đến thực hiện hành vi "thú tính".