Vụ đầu độc nhiều người thân bằng xyanua: Nghi can lấy tiền bảo hiểm của chồng, con để trả nợ

Sau khi Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người, nghi can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) khai nhận đã dùng chất độc xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình gồm chồng và 3 cháu ruột. Trong số các nạn nhân, cháu N.H.B.T. may mắn được cấp cứu kịp thời và là đầu mối để xác định thủ phạm sau khi cơ quan y tế phát hiện có chất cực độc xyanua trong cơ thể bệnh nhân.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, Bích chính là nghi can đã dùng chất độc xyanua để giết nhiều người thân trong gia đình chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Bích sinh sống cùng vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4 (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Hằng ngày, Bích cùng vợ chồng anh trai bán quán ăn.

Trong sinh hoạt hàng ngày, giữa Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T. (18 tuổi, con của anh trai và chị dâu sống cùng nhà) để trả thù.

Bình chứa chất độc xyanua được Bích cất giấu ở nghĩa trang

Khoảng tháng 6/2024, thấy mặt T. nổi nhiều mụn, Bích nói với cháu ruột uống thuốc giải độc gan thì hết. Nếu T. uống thì Bích sẽ mua thuốc giùm.

Ngày 22/6, thấy T. đang ngồi học bài một mình, Bích đã ra tiệm thuốc tây mua viên thuốc con nhộng mang về rồi trộn xyanua vào và đưa cho cháu mình uống. Khai nhận tại cơ quan công an, Bích cho biết đã lấy chai chứa xyanua cất giấu trong nhà bỏ một lượng vừa đủ vào ly nước rồi đưa cho nạn nhân uống.

Sau khi uống viên thuốc mà Bích đưa, T. lâm vào tình trạng hôn mê, mất tri giác và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức, TPHCM). Quá trình điều trị, bệnh viện phát hiện bệnh nhân T. bị ngộ độc xyanua. Gia đình T. trình báo sự việc và công an đã vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan công an, Bích cũng khai nhận, giữa tháng 10/2023, cho rằng chồng mình là N.T.T.T. (38 tuổi) thường xuyên cờ bạc, Bích bực tức và nảy sinh ý định dùng thuốc độc để sát hại chồng . Bị vợ đầu độc bằng xyanua, ít ngày sau nạn nhân tử vong.

Đến đầu tháng 1/2024, Bích tiếp tục dùng xyanua đầu độc cháu ruột là bé N.K.D. (7 tuổi, con của em gái). Đối tượng này khai lý do đầu độc cháu ruột là vì mâu thuẫn tiền bạc và mẹ bé (tức em gái của Bích) thường hay soi mói việc Bích có quan hệ hôn nhân ngoài luồng sau khi chồng chết nên đã rắp tâm hạ độc để trả thù.

Đến cuối tháng 5/2024, Bích tiếp tục dùng xyanua đầu độc bé N.H.N. (12 tuổi, là con của em ruột của T.) cũng chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, cha ruột và con ruột của Bích cũng tử vong.

Trên cơ sở lời khai của Bích, cơ quan công an đã thu giữ 1 chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể trọng lượng khoảng 0,7kg mà đối tượng cất giấu trong khuôn viên một nghĩa trang ở địa phương.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định chất độc là kali xyanua, một chất cực độc.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Bích có thiếu nợ tiền bạc bên ngoài. Sau khi chồng và con tử vong, nữ đối tượng này được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng và đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Để xác định rõ động cơ, mục đích của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ động cơ của đối tượng này.