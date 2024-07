Nguyên nhân ban đầu người vợ đầu độc chồng và 3 người thân ở Đồng Nai bằng Xyanua

Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) liên hệ công an để cung cấp thông tin.



Đối tượng chuẩn bị kịch bản đối phó cơ quan điều tra

Đến nay, qua quá trình đấu tranh, Bích đã thừa nhận đầu độc bằng Xyanua làm chồng và 2 người cháu ruột tử vong. Riêng người cháu ruột thứ 3 là N.H.B.T. (18 tuổi) đã qua cơn nguy kịch, còn đang cấp cứu tại bệnh viện ở TP HCM.



Bích tại cơ quan công an

Công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan. Trong đó, có một chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể, trọng lượng khoảng 0,7 kg giấu trong khuôn viên nghĩa trang gần nhà.

Theo thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai), sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp khám nghiệm hiện trường. Bích đã chuẩn bị kịch bản đối phó cơ quan điều tra.

Với rất nhiều tài liệu, chứng cứ và sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án, Bích đã cúi đầu nhận tội và xin khai nhận để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn xác định nghi phạm Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt

Tại cơ quan công an, Bích khai từ tháng 10-2023 đến 6-2024 đã đầu độc bằng Xyanua chồng và 3 cháu ruột.

Theo lời khai của Bích, khoảng tháng 10-2023, Bích mở hộc tủ trong nhà vệ sinh lấy bình thuốc Xyanua rồi cho vào trong viên thuốc con nhộng. Tiếp đó, người vợ này cho viên thuốc con nhộng vào bịch thuốc của anh N.T.T.T. (38 tuổi, chồng Bích).

Đến trưa, chồng Bích về nhà lấy thuốc uống và tử vong sau đó vài ngày. Bích lạnh lùng khai đã tận mắt nhìn thấy chồng uống viên thuốc của Xyanua.

Chai chứa Xyanua được công an tìm thấy theo lời khai của Bích

Bích khai nguyên nhân là do chồng vướng vào cờ bạc nên nảy sinh ý định hạ độc.

Tiếp đó, Bích khai do có mâu thuẫn với em gái chuyện tiền bạc và chuyện em gái biết chuyện Bích cặp bồ bên ngoài sau khi chồng chết.

Bích dùng Xyanua đầu độc với 2 bé N.K.D. (7 tuổi, con của em gái Bích) và bé N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai Bích) khiến cả 2 chết.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.