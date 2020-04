Vụ cụ ông 74 tuổi bị rạch nát đầu: Khởi tố, bắt tạm giam cháu nội nạn nhân

Hiện nay sức khỏe của ông T. đã dần ổn định.

Chiều 29/4, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Công Minh (24 tuổi, ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi "Giết người".

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Minh là người dùng dao gây ra 17 vết thương ở vùng đầu, mặt cụ Đoàn T. (74 tuổi, là ông nội ruột của Minh) vào chiều 20/4, khiến ông T. phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, ông Đoàn T. và con trai trưởng là Đoàn Châu Triệu (48 tuổi, cha của Đoàn Công Minh) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 20/4 cụ Đoàn T. mang dao sang nhà ông Triệu và gây thương tích ở cánh tay của ông Triệu. Thấy vậy, Minh đã dùng cây đánh vào tay cụ T. làm rơi con dao, rồi cầm dao chém vào vùng đầu khiến ông T. phải nhập viện.

Đại diện Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: Vào lúc 16h40, ngày 20/4, Khoa tiếp nhận bệnh nhân Đoàn T. trong tình trạng chảy nhiều máu vùng da mặt, đầu. Qua sơ cứu, Bệnh viện xác định trên phần mặt và sọ đầu của bệnh nhân có 17 vết thương, và 1 vết thương cẳng tay trái. Hiện nay sức khỏe của ông T. đã dần ổn định.